Avlyser helgens renn i Kitzbühel

17 tilfeller av det muterte og ekstra smittsomme koronaviruset i Jochberg i nærheten av Kitzbühel gjør at helgens slalåmrenn blir avlyst.

Kronen Zeitung skriver at avgjørelsen ble kjent på en pressekonferanse onsdag med guvernør Günther Platter. Avgjørelsen skal være tatt i samråd med statsminister Sebastian Kurz og helseminister Rudolf Anschober.

Flytter til Flachau

Tidligere denne uken ble rennene som etter planen skulle bli kjørt i Wengen, flyttet til Kitzbühel som følger av koronasituasjonen i området. Dermed la man opp til to slalåmrenn i Kitzbühel kommende helg, men disse blir ikke noe av.

Nå er det bekreftet at rennene blir flyttet til Flachau, drøyt to timers kjøring unna, hvor kvinnene kjørte slalåm tirsdag kveld. Tidspunktet for rennene blir fremdeles lørdag og søndag.

– Det er bra, sier sportssjef Claus Ryste på telefon til TV 2 i det han får informasjonen om at rennene er flyttet.

– Nå har ikke jeg noen mer informasjon enn det, men det er nok en årsak til at de gjør det. Det er jo betryggende.

Ikke bekymret for situasjonen

De norske slalåmkjørerne er allerede på plass i Østerrike og oppholder seg ifølge NTB i Lofer, en halvtimes kjøretur unna Kitzbühel.

Den korte reiseveien videre til Flachau kommer ikke til å by på problemer for teamene, som er vant med å forholde seg til endringer i løpet av sesongen.

Ryste er ikke voldsomt bekymret for at man nå oppholder seg i nærheten av et område hvor det er så høyt smittetrykk at man så seg nødt til å avlyse Kitzbühel-rennene.

– Det har jo vært mye smitte, men det er klart at vi har prosedyrer og oppfølging som vi holder oss til. Det er ikke noen endring på det. Det er det som skal sørge for at vi er friske, men vi må selvsagt følge med på situasjonen, sier Ryste.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser at planen fortsatt er å avvikle de tradisjonsrike fartsrennene i Kitzbühel neste helg.

I Kitzbühel er det ti personer som er smittet av viruset, men totalt 24 er smittet i nabokommunen Jochberg. Blant de 24 er 17 av personene smittet av det muterte viruset som stammer fra Storbritannia. Det skal nå gjennomføres massetesting i Kitzbühel-området.

Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten og Timon Haugen er Norges kort i helgens slalåmrenn.

Rennene fra Flachau sendes på TV 2 og Sumo.