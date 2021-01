Overraskende avsløring av butikkenes billigmerker

TV 2 HJELPER DEG: Det kan være lurt å sjekke prisen om du skal kjøpe Prima-, First Price- eller Xtra-produkter.

Løftene fra dagligvarekjedene er tydelige. Du sparer penger om du velger deres billigmerker. Coop sier «vårt billigste alternativ» om Xtra-serien, Rema 1000 sier «vår laveste pris» om Prima-produktene, mens Kiwi sier «alle First Price-produkter er garanterte prisvinnere i Kiwi». TV 2 hjelper deg har sjekket om dette stemmer.

Billigmerkene er dyrest

Hos alle tre kjedene var det flere produkter fra billigmerkene som var dyrere enn sammenliknbare merkevarer. Dagen TV 2 hjelper deg gjorde sin stikkprøve var, for eksempel, skivet ost fra billigmerkene dyrere enn skivet ost fra Synnøve Finden.

Se resultatene av prissjekken nederst i artikkelen.

– Når butikkene bruker ord som billigst, bør man kunne forvente at disse produktene er de billigste, sier Sarah Joy Lyons. Hun er førsteamanuensis i markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Prisbevisst student

TV 2 hjelper deg utfordret også studenten Miriam Faranso (23) til å gjøre en stikkprøve. Miriam studerer økonomi, og er en prisbevisst forbruker.

– Som student må jeg være veldig bevisst på mine valg, for jeg har et stramt budsjett, og det må vare hele måneden, sier hun.

PRISBEVISST: Miriam Faranso driver Instagram-kontoen Økonomi_studenten. Foto: Privat

Miriam handlet inn ingredienser til to pizzaer, den ene skulle lages med produkter fra billigmerket Xtra, den andre med kjente merkevarer.

Kassalappen viste at det var pizzaen laget med Xtra-produkter som ble dyrest. Den kostet til sammen 47 kroner, mens merkevarepizzaen kostet 43,50 kroner.

– Jeg syns det er litt dårlig gjort overfor forbrukerne, at man reklamerer med at det her er det billigste vi har, og så stemmer det ikke, sier Faranso.

Skylder på priskonkurranse

Alle tre kjedene sier at prisforskjellene TV 2 hjelper deg har funnet skyldes priskonkurransen dem imellom.

– Når det er veldig stort prispress, som da dere sjekket under julen, kan enkeltprodukter presses helt ned på Prima-nivå. Men det er jo korte perioder, mens Prima-serien holder lav pris gjennom hele året, sier Calle Hägg. Han er PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

PRISKONKURRANSE: Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, lover at de framover skal passe på at Xtra-produktene er billigst. Foto: John Andreassen

Også Coop forklarer TV 2 hjelper deg sine funn med at undersøkelsen ble gjort i desember.

– Undersøkelsen ble gjort i den perioden av året hvor det er desidert tøffest priskonkurranse i vår bransje. Da kan det skje at merkevaren går noen kroner eller øre under den billigste serien vår, sier Harald Kristiansen som er kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Han lover at de framover skal følge ekstra nøye med på prisene.

Kiwi sier i sin markedsføring at First Price-produktene alltid er prisvinnere i Kiwi. De lover at det fortsatt er sant.

– Lerøy laksefilet og Synnøve skivet gulost var med på et priskutt før jul, så da fikk de det vi kaller en kunstig lav pris fordi Kiwi presset prisene ned på de produktene. Men da burde selvsagt vi ha fulgt opp og også satt First Price-produktene enda lavere sånn at de hadde vært billigst på det tidspunktet, sier kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen.