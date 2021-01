Kongress-angrepet: Klandrer Trump og politiet for søsterens død

Ashli Babbitt (35) ble skutt og drept av politiet under stormingen av Kongressen. – Hadde det ikke vært for Trumps tale, tror jeg virkelig at søsteren min fremdels ville vært i live, sier Babbitts lillebror, Andrew Witthoeft (21).

Den siste videoen Ashli Babbitt postet på sosiale medier, viser at hun marsjerer mot Kongressen 6. januar. Hun har nettopp hørt president Donald Trump sin flammende tale:

– Dere vinner aldri tilbake landet ved å være svake. Dere må vise styrke og dere må være sterke, sa presidenten, og oppfordret den enorme tilhengerskaren til å marsjere mot Capitol.

– Det var fantastisk å se presidenten tale. Vi går nå mot Kongressen. Gud velsigne Amerika, patrioter, sa Babbitt smilende.

– Det har ikke gått opp for meg

Senere blir hun fanget på film da hun og flere andre prøver å knuse en dør inn til Representantenes hus. På den andre siden står bevæpnede politifolk.

– Slå inn døren!, roper demonstrantene.

Til slutt klarer de å knuse en rute øverst i døren. Babbitt får hjelp til å heise seg opp til åpningen. I det hun prøver å klatre inn, blir hun skutt. Babbitt faller tilbake, og dør av skadene.

– Det har ikke gått opp for meg ennå, sier Babbitts andre lillebror, Roger Witthoeft (32), i et intervju med danske TV 2.

Hjemme i stuen i San Diego viser han og broren Andrew frem bilder av søsteren. Hun smiler mot kameraet sammen med resten av familien under den siste julefeiringen. Et annet bilde viser søsknene ute i hagen. Et tredje viser Babbitt som smiler fra øre til øre sammen med hunden.

– Villig til å dø for det hun stod for

Lillebrødrene sier at søsteren reiste til Washington, D. C. for å demonstrere uten at noen i familien visste om det. Samtidig forteller de at søsteren ikke var en hardnakket republikaner. Hun stemte på Barack Obama både i 2008 og 2012, men i 2016 gikk stemmen hennes til Trump.

– Ashli holdt seg ikke til én side. Hun følte der var gråsoner, men det hun likte med Trump var at han ikke var en typisk politiker, sier Andrew Witthoeft.

Etterhvert begynte Babbitt å dele innlegg på sosiale medier som viste at hun støttet konspirasjonsteorier som QAnon. Hun har også gitt tydelig uttrykk for at hun mener demokratene stjal valget fra Donald Trump.

– Når det kommer til stykket, er det veldig få som virkelig har sine meningers mot. Jeg føler at søsteren min var villig til å dø for det hun stod for, sier Roger Witthoeft.

Klandrer Trump og politiet

De to brødrene har støttet Trump fra starten, men ikke til slutten. De mistet respekten for presidenten etter at han nektet å innrømme valgnederlaget.

– Han skulle ha gitt Biden hånden. Vi kan ikke støtte en dårlig taper.

Brødrene er ikke i tvil om at Trump må ta en stor del av skylden for at søsteren ble drept siden han oppmuntret tilhengerne til å marsjere mot Kongressen.

– Trump har så mange tilhengere som nærmest forguder ham. Når han sier: «Hopp!», så svarer titusenvis av mennesker: «Hvor høyt?». Han visste hva han drev med, slår Roger Witthoeft fast.

Brødrene klandrer også politiet. De mener politiet hadde kontroll på situasjonen og at det derfor ikke var noen grunn til å løsne skudd. Betjenten som skjøt er rutinemessig suspendert mens skytingen etterforskes.

Båren til Babbitt er ennå ikke kommet hjem til San Diego, slik at familien kan få ta et endelig farvel. Tårene presser på når brødrene tenker på at de aldri vil få se storesøsteren igjen.

– Hvis jeg gifter meg eller får barn, vil hun ikke kunne være til stede. Jeg kan aldri ringe henne igjen, sier lillebroren Roger Witthoeft.