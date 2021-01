Sagosen langer ut mot VM-forhold: – Alt til nå har vært en stor «joke»

– Det er rett og slett en parodi, for å si det rett ut, sier Sander Sagosen.

Norges største stjerne er ikke fornøyd med det som møtte troppen i Egypt.

– Det ble lagt til rette for håndballfest, så kommer korona. Alt til nå har vært en stor «joke», mener Sagosen.

– Det vi har vært vitne til av opplegg, har ikke hengt på greip. Det har vært smitte på den ene og andre. Jeg skjønner det er vanskelig å forholde seg til lag som trekker seg, men noe burde de sett på forhånd, sier Sagosen.

Tirsdag trakk både Tsjekkia og USA seg fra håndball-VM og ble erstattet av henholdsvis Nord-Makedonia og Sveits. Det er også smitte i flere lag.

– Fri flyt og ville vesten

Onsdag kveld går VMs åpningskamp med Egypt mot Chile. Norge spiller sin første kamp mot Frankrike torsdag kveld.

– Burde hele VM vært avlyst?

– Jeg var ikke der på forhånd. Da hadde jeg faktisk store forhåpninger om at alt skulle gå bra, men sånn det har vært til nå, kan man stille spørsmål om det, sier Sagosen.

– Ville du godtatt at det ble avlyst?

– Det blir feil å si når jeg sitter her og har en drøm om gull om to og en halv uker. Men det er klart at dette ikke hadde vært gjennomført i Norge, sier Kiel-stjernen.

Sagosen mener det har vært «fri flyt og ville vesten» det første døgnet i Egypt. Sagosen føler på redselen for å bli syk, men prøver å konsentrere seg om det sportslige.

– Det var sjokktilstander for alle, men vi får ikke gjort en dritt med det. Vi har gjennomført en økt på en gressplen med fotball og litt styrke. Vi må ta ting som det kommer. Jeg har sagt mitt til de som kan få gjort noe med det, men vi må bruke energien på å spille håndball best mulig, sier han.

FRUSTRASJON: Landslagssjef Christian Berge mener flere lovnader fra arrangørene ikke er holdt. Foto: Liselotte Sabroe / NTB

To timer til trening

Landslagssjef Christian Berge virket også frustrert, spesielt på at det tar opptil to timer én vei til trening.

– Det er en makstid på to timer til trening. Det er der vi skal spille kamper. Vi ønsker å finne ne hall vi kan trene i som er mye nærmere. Det ligger haller rundt her som er nærmere, så vi ønsker å få trent der, for det er veldig stor belastning å kjøre to timer én vei og to timer den andre veier for én times trening. Det lar seg ikke gjøre, og det er ikke bare oss som har reagert, sier Berge, som sier at de har lagt trykk på arrangørene.

Berge mener forholdene ikke har vært som de ble forespeilet før VM.

– Vi kom til en buss som var hermetisk lukket, der det ikke var lov til å se ut av vinduene. Spillere blir bilsyke. Vi kan risikerer at maten kommer rett opp. Det er en del merkelige grep vi prøver å endre på. Det har vært utfordrende. Vi kom til et styrkerom uten frivekter, bare maskiner. Vi er avhengige av å trene med frivekter, sier Norges sjef.

Med USAs forfall får også Norge en ny motstander i sin gruppe: Sveits.

– Sveits er et betydelig sterkere lag enn USA. Vi hadde en plan om belastningsstyring på de som spiller mye. Nå møter vi i stedet et sterkt lag som spiller litt utradisjonelt med sju mot seks angrepsmessig, så det krever selvfølgelig mer av laget enn å spille mot USA, sier Berge.