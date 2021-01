Begge mistet sin store kjærlighet: – Det er som et jordskjelv som du aldri tror tar slutt

En sommerdag i 2018 sluttet aldri telefonen til Karen Marie Berg å ringe. Da NRK-journalisten til slutt svarte svigerinnen sin tenkte hun: «Er alt bra her nå?». Men det var det ikke.

Ektemannen hennes, Hans Kristian Amundsen, var på besøk ved hjemstedet sitt i Skoganvarri i Finnmark. Nå var han savnet etter å ikke ha kommet hjem fra joggeturen sin. Etter noen timer ble han funnet død i skogen som følge av hjertestans, bare 58 år gammel.

Den første tiden handlet det bare om å overleve for Karen Marie.

MISTET SIN STORE KJÆRLIGHET: Det skulle være de to i så mange år til, men Karen Marie mistet Hans Kristian så altfor tidlig. Foto: Privat

– Det handler om å komme seg igjennom dagene, å puste. Det er jo som et sjokk. Man aner ikke at man skulle havne i den situasjonen så tidlig i livet. Det trodde man skulle komme senere, sier hun til God morgen Norge.

– Jeg bruker av og til å si at det er som et jordskjelv som du tror aldri går over. Men så litt etter litt blir det litt bedre, også blir det lettere, også kommer smilene og livet tilbake igjen, forteller Berg, snart tre år etter ektemannens død.

Et liv man aldri så for seg

Sommeren 2019 opplever Nina Jensen samme grusomme skjebne, da hennes livs store kjærlighet, samboeren og far til sønnen hennes, Nicolai Roan, taper kampen mot hjernekreft.

STOLT PAPPA: Få uker etter at lille Eik kom til verden, ble Nicolai syk med hjernesvulst. Foto: Privat

Nå hadde de to bekjente plutselig en felles erfaring de aller helst skulle vært foruten.

– Det er jo et helt annet liv, det er et liv man aldri så for seg, som man ikke valgte og som man ikke egentlig vil leve, sier Jensen om livet etter sommeren 2019.

Marinbiologen forteller at det viktigste i tiden etterpå er å finne ut av hva som kan gi mening til livet nå, etter å ha mistet noen man elsker.

– Hvordan skal jeg i det hele tatt klare å trekke pusten. For det er liksom helt enkle ting som det, som er utrolig krevende. Og som man ikke skjønner. Bare det å gå opp en trapp kan fremstå helt umulig.

– Man føler seg så konstant sliten. Det er som at man har melkesyre hele tiden, legger Karen Marie til.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Speiler hverandres sorg

Karen Marie møtte Nina for første gang i 2018. Hun var hjemme hos samboerparet for å lage en reportasje på lykken som var i livet deres. En lykke NRK-journalisten beskriver som «et postkort på lykke».

Møtet fant sted én uke før Nicolai Roan fikk påvist hjernesvulst. Tre måneder før Berg mistet ektemannen sin, og ett år før Jensen mistet sin samboer til kampen mot hjernekreft.

– Da Nicolai døde, kjente jeg at jeg hadde så lyst til å bare dra hjem til henne og holde rundt henne. Selv om vi ikke kjente hverandre så veldig godt, sier Karen Marie Berg, som på daværende tidspunkt var ett år foran Nina Jensen i sorgprosessen, og som visste hva hun skulle igjennom.

DEN STORE KJÆRLIGHETEN: – Lev livet, sett pris på hver dag og ta godt vare på Eik, sier Nina om hva Nicolai ville sagt til henne i sorgprosessen. Foto: Privat

– Da tenkte jeg at jeg kunne være til hjelp for henne, og hun kunne være til hjelp for meg. For den beste måten å få det litt bedre på er jo å kunne speile hverandres sorg, og kunne snakke om det. For da skjønner man jo at man ikke er gal som tenker alle disse rare tankene som man faktisk gjør, forteller NRK-programlederen.

Nina forteller at hun nesten ikke kjente seg igjen i starten av sorgprosessen.

– Det å ha noen å dele det skjebnefellesskapet med, noen å snakke med som virkelig skjønner deg. Det har vært veldig stor hjelp i en ekstremt krevende tid, sier Jensen.

Aldri følt på et slikt raseri

I den dype sorgen og midt oppi sorgprosessen, oppstod et vennskap mellom Jensen og Berg. Det har nå resultert i podkasten «Sorgens kapittel», hvor venninnene deler sine erfaringer.

Nina forteller om en hendelse hvor hun selv beskriver seg som å ha oppført seg irrasjonell. Hun skulle rense skjeggtrimmeren til samboeren Nicolai, hvor et av hårene hans fortsatt var igjen. Da sønnen deres var uheldig å dunke borti skjeggtrimmeren slik at håret ble borte, raknet det for henne.

– Jeg har vel aldri følt på et slikt raseri og eksplosjon som kom da. Og det er jo totalt irrasjonelt og veldig merkelig. Det hjelper meg jo virkelig ikke noen ting å ha en skjeggstubb i hånden, forteller hun, før hun fortsetter:

– Men det er litt sånn det føles. Man klamrer seg fast til noe og håper liksom at det skal hjelpe deg til å komme deg videre på en eller annen måte.

– Du er med oss

For Karen Marie og barna har regnbuer blitt en viktig del av sorgprosessen. De fargerike buene har for familien dukket opp på ulike merkedager.

Da sønnen deres hadde sin første skoledag dukket en regnbue opp midt på gårdsplassen deres. På ettårsdagen etter at ektemannen døde kom en regnbue til syne like over skogen hvor han døde.

NYTT FAMILIEMEDLEM: Karen Marie med barna og valpen Iris. Foto: Privat

– I tillegg har vi fått en hund, som datteren min fant ut skulle hete Iris. Også skulle jeg bare sjekke hva Iris betydde, det burde jo egentlig ha ligget litt i bakhodet, men når jeg taster inn Iris så kommer det opp «regnbue», sier Karen Marie og fortsetter:

– Da tenkte jeg: «Du er med oss og du viser det på den måten her». Det er veldig, veldig godt, og en trøst for oss. Selv om kanskje noen synes det er rart.

Kjærligheten må man ha i livet

Venninnene har begge opplevd den store kjærligheten. De har begge opplevd det å elske noen, og å bli elsket. Selv om de begge har opplevd å miste den store kjærligheten altfor tidlig, håper de å oppleve kjærligheten igjen en dag.

– Kjærligheten, den må man ha i livet. Vi har vært heldige som har opplevd det. Også får vi jo håpe at vi kanskje en dag får oppleve det igjen, er du ikke enig, Nina?

– Det er selvfølgelig vanskelig å tenke tanken og se for seg at det kommer til å skje. Men når man har opplevd så stor kjærlighet som det vi har vært så heldige å få oppleve, så vil man jo veldig gjerne oppleve det igjen. Livet er mye bedre når man deler det med noen andre, så vi får håpe for vår begges del at det skjer, svarer hun.