Seksåring ble skambitt da han reddet lillesøsteren – slik ser han ut nå

9. juli i fjor stilte han seg mellom den fire år gamle lillesøsteren og en aggressiv blandingshund, og ble skambitt.

Etter angrepet, som skjedde under et besøk hos noen venner i Wyoming i USA, måtte gutten ifølge CNN gjennom en to timer lang operasjon.

Legene måtte sy mer enn 90 sting.

Historien om den heltemodige gutten gikk viralt, og han ble hyllet av en rekke Hollwyood-stjerner.

Nå, seks måneder etter, har sårene grodd, og Bridgers far har lagt ut flere bilder av sønnen på Instagram.

Fryktet for smilet

«Bridger har nå hatt tre laserbehandlinger, og under sin siste behandling fikk han en stereoideinnsprøytning som hjelper på stramhetsfølelsen,» skriver Robert Walker.

Han forteller at gutten har vært i de beste hender og fått fantastisk behandling av anerkjente hudleger.

«Vi har gått fra å være oppriktig bekymret for om han noensinne kunne smile igjen, til å så vidt legge merke til arrene».

Hunden som angrep Bridger ble avlivet kort tid etter angrepet.



Roger Walker forteller at sønnen fortsatt er redd for hunder, men at han sakte men sikkert er i ferd med å overvinne frykten.

På Instagram har Roger Walker lagt ut et bilde av barna sammen med sitt nyeste tilskudd i familien, hunden Loki.

Fra før har familien labradoodelen Thor.

Ville dødd for søsteren

Da Roger Walker etter angrepet spurte Bridger om hvorfor han stilte seg mellom søsteren, som ikke er blitt navngitt i mediene, og hunden, svarte gutten dette:

– Hvis noen måtte dø, tenkte jeg at det skulle være meg.