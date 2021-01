Flyttet hjemmefra

GOD KVELD NORGE (TV 2): Emma Ellingsen (19) har forlatt barnerommet til fordel for et liv i hovedstaden.

Mandag er det duket for sesong 14 av «Bloggerne» på TV 2, hvor vi følger noen av Norges største influensere, deriblant Emma Ellingsen.

NY SESONG: Bloggerne er snart tilbake på skjermen. Foto: TV 2

I sesongen følger vi Ellingsen hjemme hos foreldrene i Tønsberg, men når God kveld Norge snakker med henne i forbindelse med premieren sitter hun i sitt nye hjem i Oslo.

– Nå har jeg nettopp flyttet ut, i natt var første natten her, forteller hun.

Tenkt på det en stund

19-åringen har for alvor fått fart i karrieren som både modell og influenser de siste årene, og venter for tiden på en kjønnskorrigerende operasjon.

I denne sesongen får vi i følge Ellingsen, et nytt innblikk i livet hennes.

– Jeg føler at man blir bedre kjent som meg som person utenom det å være født i feil kropp, forteller hun.

Ellingsen forteller også at hun flyttet til Oslo på grunn av jobb, men at hun er usikker på om hun vil bli.

– Jeg leier først, for jeg er litt usikker på Oslo så jeg ville ikke kjøpe helt enda. Jeg tester det, og foreløpig er jeg fornøyd, forteller hun.

19 åringen forteller også at hun har tenkt på å flytte en god stund.

– Jeg har alltid tenkt sånn at hvis jeg finner en fin leilighet og får den så tar jeg den. Det har vært avklart veldig lenge så alle i familien har vært klar over at jeg flytter.

Ellingsen trives også med å bo alene.

– Jeg tror ikke jeg hadde klart å bo med noen. Det kommer an på om jeg hadde kjent de fra før. Men jeg liker å ha mine ting og mitt rot uten at noen trenger å irritere seg over det, forteller hun.