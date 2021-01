Trill terningen på «Hver gang vi møtes»-låtene

Maria Mena slo igjennom med låten «My Lullaby» i 2002. Siden da har Mena vært på en unik reise som artist, låtskriver og menneske, som vi har fått ta del i.

Mena når oss like gjerne med varme og humor som med skjørhet og smerte i tekster som «I Don't Wanna See You With Her», «Just Hold Me», «You Are The Only One», «All This Time» og «Fuck You».

Som om ikke det var nok, synger hun til og med julen inn. Listetoppende og fire ganger platina-sertifiserte «Home For Christmas» har etablert seg som en moderne klassiker og ble i 2019 kåret til tiårets beste julelåt av NRK P3.

MIDDAG: Maria Mena og resten av årets Hver gang vi møtes-deltagere, som er klare for å hylle 34-åringen. Foto: Vegardphoto.com

Internasjonal suksess

Hittil har Maria Mena sluppet syv studio-album, alle topp 10 i Norge og på hitlister også i Tyskland, Sveits og Nederland, hvor de er sertifisert til gull eller platina.

Flittig turnering har etablert Maria Mena som en live-artist som selger ut konserter i både Norge og Europa. I 2019 spilte hun for 12. gang for et utsolgt hus i legendariske Paradisio i Amsterdam.

I april i fjor slapp Maria Mena singelen «Not OK», og fulgte opp med singelen «Lies (they never leave their wives)».

Selv om artist Maria Mena (34) ikke kunne underholde folkemengder på vanlig måte da koronaen kom til Norge, betydde ikke det at hun ikke kunne holde konsert. Hun gjennomførte en bakgårdskonsert hjemme hos seg selv på Grünerløkka, godt assistert av komiker, musiker og nabo Jon Niklas Rønning (40) på gitar.

Lørdag kveld blir Maria Mena (34) hedret på Kjærnes gård, der seks utvalgte artister tolker hennes største hits gjennom tidene.

