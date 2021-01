Det norskpakistanske miljøet slår tilbake etter SIAN-hets

Meldingene og kommentarene har rent inn etter mandagens episode av Norge bak fasaden.

I episoden får man se hvordan en SIAN-demonstrant går til verbalt angrep på TV 2-journalist Kadafi Zaman på grunn av hans etnisitet.

– Du er pakistaner, er du ikke? Hva gjør pakistanere i Norge egentlig?, spurte SIAN-medlem Fanny Bråten.

Mandag svarte Zaman på spørsmålet og siden det har en rekke andre kastet seg på trenden.

STUDERER: Zara Fatima studerer kjemi på Universitetet i Oslo. Foto: Skjermdump / Instagram

– Vi vasker gulv, kjører taxi, skårer mål, redder liv, styrer landet og rapporterer nyhetene. Vi gjør alt mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja til TV 2.

Bærer bunad med stolthet

Det hele startet da Zaman la ut en video fra skiløpa på sin Facebook og Instagram.

– En sinna dame fra SIAN skrek og skjønte ikke hva pakistanere gjør i Norge. Vel, etter å ha jobbet og betalt masse skatt nyter vi livet i verdens beste land, sier Zaman.

Det tok ikke lang tid før flere norskpakistanere begynte å legge ut lignende innlegg.

– Vi studerer og sikrer oss en god fremtid, på lik linje som alle andre, skriver kjemi-studenten Zara Fatima på Instagram.

BUNAD: Mahmona Khan skriver at hun bærer bunaden med stolthet. Foto: Skjermdump / Instagram

– Vi skriver og får ungdommen til å lese. Vi bærer bunaden med stolthet og representerer Norge ute i verden, skriver forfatter og serieskaper Mahmona Khan.

#HvaPakistanereGjør

Torsdag er det flere hunde personer som har lagt ut bilder og videoer på Facebook, Instagram og Twitter.

I løpet av få dager har emneknaggen #HvaPakistanereGjørINorge tatt helt av i sosiale medier.

– Vi kjemper for sentrale verdier gjennom fagbevegelsen, skriver Atia Ijaz, leder for LO Vestland.

Folk har delt bilder av at de jobber, står på ski, går fjelltur, spiser brunost, feirer 17. mai og går i Pride-paraden.

– Vi blir så norske at vi kjøper oss hund, skriver NRK-programleder Noman Mubashir på sin Instagram.

– Gikk kaldt nedover ryggen

Også landets kultur- og likestillingsminister Abid Raja har kastet seg på trenden.

– Styrer landet på ansvarlig vis fra Regjeringen vel, skriver Raja på Facebook.

Til TV 2 sier Raja at han ble dypt sjokkert da han så videoen. Raja har selv foreldre som innvandret fra Pakistan.

– Det gikk kaldt nedover ryggen da jeg så det. Dette er så unorsk som det går an å få det, sier Raja.

SIAN skriver på sine nettsider at de mener hendelsen er feil fremstilt av TV 2 og at Bråtens utsagn ikke var et personangrep mot Zaman.

Vaske vekk hudfargen

Videoklippet har skapt enorme reaksjoner og Raja tror hetsen treffer en nerve hos mange med innvandrerbakgrunn.

– Jeg er født og oppvokst i Norge. Jeg betrakter meg selv som norsk, og det tror jeg de fleste norskpakistanere gjør. Men uansett hvor integrerte vi er så vil vi alltid se pakistanske ut. Vi kan ikke vaske vekk hudfargen, sier Raja.

BEDRE SAMFUNN: Gunhild Stordalen har delt et bilde med Usman Mushtaq og Javad Mushtaq. Foto: Skjermdump / Instagram

Han synes derfor det er viktig at hele Norge får et riktig bilde av hva norskpakistanere gjør, og hyller trenden og alle de flotte innleggene som er lagt ut.

– Vi står på ski, fisker, går på jakt og driver med dugnad. Jeg tror de aller fleste nordmenn vet at norskpakistanere er integrert i samfunnet og gjør viktige og spennende ting, men dette er fortsatt en nødvendig bevisstgjøring, sier Raja.

FISKETUR: Zaman har delt bilder av at han fisker, går tur og står på ski. Foto: Skjermdump / Instagram

Overveldet

Kadafi Zaman er overveldet og takknemmelig over all responsen han har fått de siste dagene.

– Der og da ble jeg såret, men når jeg ser den massive kjærligheten jeg har fått i ettertid er det tydelig at de fleste nordmenn fikk vondt i magen da de så klippet, sier journalisten.

Han synes det er fantastisk at så mange har kastet seg på trenden og delt bilder med emneknaggen #HvaPakistanereGjørINorge.