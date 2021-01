De norske håndballgutta er blant de største favorittene til å vinne VM i Egypt denne måneden, men landslagssjef Christian Berge må klare seg uten de to nøkkelspillerne Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud.

I TV 2-podkasten «Kommentatorbua» åpner Gullerud opp om hvordan det var å ringe til landslagssjefen med beskjeden om forfall.

VM-FORFALL: Magnus Gullerud blir ikke å se i Egypt. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

– Det var tungt å skulle ta den telefonen til Christian. Det har jeg ikke gjort før. Det var litt spesielt, forteller Gullerud i podkasten.

– Jeg er ikke glad i å ta sånne telefoner. Jeg hørte på stemmen hans også at han syntes det var leit, men man kan ikke vente med å si ifra og bare håpe at det går bedre, sier 29-åringen.

I desember gjennomgikk Gullerud en vellykket ryggoperasjon.

– Jeg hadde samme problem i 2016. Det er en prolaps i ryggen som har gått ut igjen. Første gangen måtte jeg. Det var under en landslagssamling for VM-kvaliken mot Slovenia. Da hadde jeg hatt problemer lenge, men så gjorde det så vondt at jeg ikke kunne holde igjen. Da røk musklene i beina og det var konstante smerter. Nå var det ikke akutt, men bildene viste nesten det samme, så det var ikke noen annet utvei, sier Gullerud.

– Jeg håper ikke det skal være en runddans, så jeg må gjøre det hvert fjerde år. Jeg håper det holder denne gangen, sier Gullerud.

Håndballguttas styrke

Nå kommer Magdeburg-spilleren til å følge VM fra sofaen.

Gullerud er trygg på at de norske spillerne er godt forberedt, for han mener spillerne har brukt koronaperioden meget godt.

– Vi er en gjeng med gutter som trener uansett. Selv om det er en utfordrende tid, føler jeg vi har fått gode ressurser og mulighet til hjelp om vi ønsker. Vi kan trene også når det er sånne tider som nå. Vi er ute og løper eller inne på en matte med et opplegg som fungerer, sier Gullerud.

– Jeg tror vi kommer til å dra nytte av det i mesterskapet i forhold til andre lag, som kanskje ikke har vært like gode til å trene i sommer, sier han.

Selv håper Gullerud på å være tilbake i trening i februar.

Ikke nervøs fra start

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Norge er svekket i forsvar.

– Det gjør noe med defensiven til Norge. Jeg tror de kan løse det offensivt, men defensivt var, er og kommer Gullerud til å være forsvarssjefen. Magnus Abelvik Rød har stått mye i midtforsvaret til Flensburg og var tiltenkt en rolle der av Christian Berge, så vi blir svekket defensivt med de to forfallene der, sier han.

Christian Berge kan imidlertid glede seg over å ha Henrik Jakobsen tilbake, mens Petter Øverby fortsatt er med.

– De vil nok prøve å kjøre litt forskjellige treerpar, så det blir spennende å se om Christian velger å gjøre en 5-1, som vi har lekt med før, for da sletter du én på posisjonen. Det er noen roller som skal fylles. Magnus (Abelvik Rød) har stått veldig bra, så det er også en plass det skal jobbes med. Det blir veldig spennende. Heldigvis har vi et meget godt landslag, så jeg er ikke nervøs på akkurat den fronten til å begynne med, sier Gullerud.

– Men det er mer om det holder i lengden. Om spillerne holder seg friske og raske, ikke er for slitne nå eller blir det i løpet av mesterskapet. Jeg tror det blir avgjørende hvilken tropp som holder lengst, legger han til.

Norge åpner VM mot Frankrike torsdag kveld. Håndballgutta skal møte Sveits og Østerrike senere i gruppespillet.