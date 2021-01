Politiet planlegger nytt søk i Gjerdrum mandag

Politiet i Øst planlegger å starte søk etter de tre savnede mandag førstkommende, melder politiet i en pressemelding.

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

De pårørende er informert om fremdriften og om når det nye søket skal startes opp, skriver politiet videre.

Saken oppdateres.