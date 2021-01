Det skjer ikke så veldig ofte, men noen ganger forsøker tunge kjøretøy å komme seg unna kontrollene langs veiene – ved å rett og slett ignorere skilting for kontroll og kjøre forbi.

Det vekker naturligvis mistanke hos Statens vegvesens folk. Der det er praktisk mulig forsøker de å hente inn disse kjøretøyene, for å få sjekket dem nærmere.

Akkurat dette skjedde da det denne uken var kontroll ved Ånestad i Løten.

Dette skriver Steinar Kroken i Statens vegvesen i sin rapport:

Inndratt og anmeldt

– Ut fra tips om at vi burde kontrollere en lastebil på tur sørover fra Tynset, satte vi mannskap til å ta inn denne på kontrollplassen ved Svingen. Fører stanset ikke for skiltet kontroll.

– Mannskapet som var igjen på Ånestad fikk den inn på kontrollplassen der. Det viste seg at fører ikke hadde gyldig YSK, og at lastebilen kjørte med prøveskilt og last. Prøveskilt ble inndratt og fører anmeldt.

Pass på – de stjeler skiltene!

Flere ting var ikke som de skulle være her, kanskje ikke så rart at lastebilsjåføren forsøkte å komme seg unna kontrollen... Foto: Statens vegvesen.

Kjørte ulovlig – på flere måter

YSK er en forkortelse for Yrkessjåførkompetanse, dette kreves av alle som utfører person- eller godstransport mot betaling, med et kjøretøy som krever førerkort i de "tunge" klassene.

Uten dette kjørte altså sjåføren ulovlig. Det er heller ikke tillatt å ha med last når man kjører på prøveskilt. Dermed ble det bruksforbud og bråstopp for lastebilen.

Det hører med til historien at tipsene til Vegvesenet kom etter at lastebilen hadde kjørt seg fast i en undergang på Tynset. Ifølge nettstedet til Anlegg & Transport skulle lastebilen til Oslo, der den skulle klargjøres og sendes videre til ny eier, i Iran.

Da kontrollørene oppdaget dette, ble det bruksforbud

Sjekker dekkene

I løpet av kontrollen ble det også gitt bruksforbud for mangel på dokumentasjon for kabotasje, dette var et vogntog fra Latvia. Et annet vogntog fra samme land manglet bremselys på tilhengeren og fikk bruksforbud for det.

Kontrollørene kom også noe de har ekstra fokus på nå som det er vinter og glatte veier: Nemlig for dårlig dekkutrustning.

Et norsk kjøretøy ble stoppet med to dekk under minstemål, dette ga gebyr på 4.000 kroner og bruksforbud til godkjente dekk var på plass.

