Kvinne luftet mannen med hundebånd for å omgå koronareglene

En kanadisk par må punge ut for å ha brutt portforbudet i Quebec.

Paret ble lørdag kveld tatt på fersken da de tuslet rundt i Sheerbrooke sør i Quebec-provinsen.

Mannen var ifølge BBC News festet til et hundebånd som ble holdt av kvinnen.

Det ferske portforbudet i Quebec, som er hardt rammet av covid-19, gjelder mellom klokka 20 og 05.

Klokka 21 ble paret observert vandrende mot sentrum med hundebåndet festet til mannen.

Da politiet ankom stedet, fortalte kvinnen at hun bare luftet hunden sin og viste til at hundelufting er tillatt under portforbudet.

Myndighetene i Quebec har bestemt at hundeeiere kan gå utendørs i det aktuelle tidsrommet for å lufte hundene sine, men bare innen én kilometer fra hjemmet.

Nektet å samarbeide

Politiet gikk ikke helt med på at det var en hund som ble luftet i dette tilfellet, og ga kvinnen en bot på 1546 kanadiske dollar, altså i overkant av 10.000 kroner.

Den nektet hun å vedta.

Isabelle Gendron i Sheerbrooke-politiet sier til La Tribune at «paret ikke samarbeidet med politiet i det hele tatt».

Vanskelig å holde seg inne

Portforbudet i Quebeck ble innført forrige uke, og bare den første helga utstedte politiet ifølge CTV News 750 bøter til innbyggere som ikke holdt seg innendørs.

Quebec-provinsen har hatt mer enn 230.000 bekreftede smittede av covid-19, og nærmere 8000 har dødd av eller med viruset siden pandemien brøt ut.