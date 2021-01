Oilers-kapteinen om smitten i laget: – Det er helt ekstremt

Storklubben Stavanger Oilers er den siste i rekken i Fjordkraft-ligaen som er hardt rammet av koronaviruset.

Klubben offentliggjorde onsdag de har konstatert 23 positiver tester på Covid-19. Laget er i karantene, samtidig som klubben fortsetter aktiv smittesporing i henhold til gjeldende regler.

– Vi kan ikke se bort i fra at det er det muterte viruset som smitter raskere som er kommet inn i laget vårt Dennis Sveum

Kaptein Dennis Sveum bekrefter overfor TV 2 at han er blant de smittede spillerne. Han opplyser at han har milde symptomer.

– Det er trist og dumt at hele ligaen er satt på vent. Men vi visste det kunne skje. Vi så jo alle utbruddet i Sparta før jul, sier Sveum til TV 2.

Sveum tror det er den muterte varianten av koronaviruset, som først ble oppdaget i Storbritannia, som har rammet laget. Ifølge helsemyndighetene er trolig den nye virusvarianten 70 prosent mer smittsom.

– Det er jo helt ekstremt med 23 smittede, selvfølgelig. Jeg aner ikke hvordan det kan ha smittet så raskt, men vi kan ikke se bort i fra at det er det muterte viruset som smitter raskere som er kommet inn i laget vårt og derfor smittet så mange. Heldigvis har gutta på laget milde symptomer, poengterer han.

– Det er nesten fælt å si det

Sveum håper at Fjordkraft-ligaen kan fortsette etter at spillerne på de ulike lagene er blitt friske og har gjennomført den pålagte karantenetiden.

34-åringen frykter imidlertid det kan få sportslige konsekvenser.

I KARANTENE: Oilers-sjef Pål Higson er også i karantene etter smitteutbruddet i klubben. Foto: Carina Johansen

– Men vi skal gjøre vårt beste til å være i god nok form igjen når ligaen starter opp igjen, selv om formen nok er dårligere etter ti dager fri med koronavirus på sofaen, sier han.

– Samtidig er det er nesten fælt å si det, men for vår del så ble jo nesten alle spillerne smittet samtidig. Det betyr jo at vi kan være tilbake igjen i trening som fullt lag på likt tidspunkt. Og heldigvis er ingen spillere blitt alvorlig syke, de har hatt litt forskjellige milde symptomer. Alt fra tette neser til vond hals, legger Sveum til.

Smittet dommer kan være kilden

Oilers' daglige leder Pål Haukali Higson er overrasket over hvor raskt smitten spredde seg i laget.

– Ja, det er har vært en enormt raskt smitteøkning. Men det kan være at smitten har vært i laget en stund, og at folk ikke har hatt symptomer, sier han.

– Vet dere hvordan smitten kom inn i laget?

– Det er det aldri en fasit på. Det kan være en som har handlet på Kiwi eller hvilke som helst andre kontaktpunkter, svarer Higson, før han legger til:

– Men det eneste kontaktpunktet vi direkte vet om er at dommeren i kampen mot Frisk Asker var smittet. Det kan i teorien være mulig, sier han.

– Burde lagene vært satt i karantene etter at dommeren fikk påvist covid-19?

– Sett i etterkant er det jo lett å si det. Men i etterkant av den kampen fant smittesporingsenheten i Bærum kommune frem til at dommeren per definisjon ikke var en nærkontakt. Så vi må bare som alle andre forholde oss til de faglige vurderingene, svarer Higson.

– Men ser du tilbake på det i dag, så kan det godt hende, men det jo veldig hypotetisk. Det som i hvert fall er sikkert er at jo raskere vi får avdekket smitte i et lag, jo raskere er det å begrense smitten, understreker han.

Milde symptomer

Higson gleder seg over at ingen av de 23 smittede i Oilers foreløpig har alvorlige symptomer. Han tror sesongen kan starte opp igjen når spillerne er blitt friske og karantetiden er gjennomført.

– Men for å være ærlig, så er det viktigste for oss nå det helsemessige aspektet. Det er at spillerne skal komme tilbake friske og leve som normalt. Det er aldri gunstig når toppidrettsutøvere går lengre perioder uten å få trent, for dem handler det om å holde kroppen sin igang, sier han.

Smitten sprer seg

Tallene fortsetter å stige ute i klubbene, og flere venter fremdeles på svar på sine prøver. Her er status onsdag formiddag:

Totalt antall smittede spillere per klubb i Fjordkraft-ligaen: Stavanger Oilers: 23



Storhamar: 5



Frisk Asker: 10 (venter på svar på 12-13 tester)



Vålerenga: 7 (venter på svar på 14 tester)



Manglerud Star: 14 spillere (skal teste 1 spiller til i løpet av uken)



Lillehammer: 0Stjernen: 26 (inkluderer både spillere og støtteapparat)



Sparta: 24



Grüner: 0



Narvik: 0

Stavanger Oilers opplyser at hele 23 av lagets spillere har testet positivt for korona den siste tiden. I helgen ble det kjent at 15 av lagets spillere hadde testet positivt, og ytterligere åtte positive prøver ble avdekket etter siste runde med testing.

Også i Frisk Asker stiger smittetallene. Tirsdag ble det avdekket ytterligere seks positive tester blant spillerne, og dermed er totalt ti spillere smittet av viruset. Daglig leder Nicolay Sørensen opplyser til TV 2 at de fremdeles venter på svar på 12-13 tester.

I Manglerud Star er det per. 11. januar 14 spillere og tre i støtteapparatet som er smittet. I Sparta er tallet uendret etter det store utbruddet på starten av året. Klubben har bare én spiller som ikke har vært smittet.

I Storhamar er det totale tallet fremdeles fem, og det er ikke kommet noen ny smitte etter spillerne som ble smittet i starten av januar. Vålerenga venter onsdag på svar på 14 tester.

Foreløpig er det kun Narvik, Grüner og Lillehammer som kan rapportere om null smitte i sine tropper.

– Vi har ingen som venter på prøvesvar akkurat nå. Vi har to som var tilbake fra karantene i går, og én som kommer ut av karantene i dag, sier Trond-Erik Larsen, daglig leder i Grüner, til TV 2.