Hyundai er en av bilprodusentene som har vært tidlig ute med elbiler, det har gitt stor suksess i det norske markedet.

Både Hyundai og søstermerket Kia har solgt svært bra av sine modeller. Ja, i lange perioder har ventelister vært den største utfordringen.

Elbilene fra de to utmerker seg med god batterikapasitet og tilsvarende rekkevidde. Blant annet har de fått skryt for effektive drivlinjer og lavt strømforbruk.

Dette er imidlertid bare starten. Det er kjent at Hyundai-konsernet skal dra på skikkelig i årene som kommer. Blant annet skal de skille ut Ioniq som et eget, elektrisk undermerke.

Kompakt SUV

I bunnen ligger en helt ny og elektrisk bilplattform, kalt E-GMP. Den skal gjøre det enklere å lage flere ulike elektriske biler, basert på den samme teknologien.

Nå har Hyundai sluppet det første bildet av kommende Ioniq 5. Dette er den første modellen som er bygget på E-GMP-plattformen. (Electric-Global Modular Platform).

Bilen er en crossover/kompakt SUV. Og her skal vi få se flere designgrep som skal understreke at dette er noe nytt: Blant dette er såkalte parametriske piksellamper, som er bygget opp av verdens minste enheter for digital bildegjengivning.

Slik ser hekken på Ioniq 5 ut. Vi gjør oppmerksom på at vi har lysnet de svært mørke originalbildene fra Hyundai en god del.

100 kilometer på fem minutter

Ioniq 5 er også den første bilen fra Hyundai som har et såkalt kamskjellpanser. Panseret strekker seg over hele bilens bredde, og minimerer dermed panelglipper. Dette skal skape en ren og høyteknologisk opplevelse av bilens front.

Interiøret skal være preget av miljøvennlige materialer. Det er også ventet svært høy digital-faktor innvendig. Flere bilprodusenter benytter muligheten til å tenke nytt og litt utradisjonelt når de lanserer nye elbiler, det regner vi med at også Hyundai vil gjøre.

Foreløpig vet vi ikke så mye om batteripakke eller rekkevidde. Men det vil overraske om vi ikke får minst én utgave med rekkevidde over 500 kilometer. Hyundai opplyser selv at bilen ved lynlading skal kunne få mer enn 100 kilometer rekkevidde, fra fem minutters lading.

20-tommers felger er på plass, det har ikke Hyundai tilbudt på elbil tidligere.

Verdenspremiere i februar

Bilen skal også kunne gi strøm til flere ulike elektriske apparater. Såkalt V2L-teknologi (Vehicle-to-Load) gjør at Ioniq 5 kan fungere som et helt vanlig strømuttak.

Bilen skal lanseres med digital verdenspremiere i februar 2021. Hver uke fremover slippes nye detaljer, og man kan holde seg oppdatert på når preregistreringen åpner i februar.

Kunder som reserverer Ioniq 5 etter verdenspremieren, får muligheten til å bli blant de aller første som får ta plass bak rattet.



Slik presenterer Huyndai de tre første bilene ut i den nye satsingen. Fra venstre Ioniq 6, Ioniq 7 og Ioniq 5.

Blir med videre

I hjulsporene til 5 følger så Ioniq 6 i 2022. Dette er en sporty sedan, en biltype som nok er viktigere i andre markeder enn det norske.



Den tredje bilen som er bekreftet heter (kanskje ikke overraskende) Ioniq 7. Her snakker vi en større SUV, temmelig sikkert også med mulighet for firehjulstrekk.

Samtidig som dette skjer, er det ventet at dagens modeller skal henge med i flere år fremover.

Her hjemme er det egentlig først i år at Hyundai og Kia har kommet i en situasjon der de unngår særlige venteliste på modellene sine. Derfor er det også grunn til å tro at de har et bra potensiale for disse også i de kommende årene.

