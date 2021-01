Avslører suksess-formel: – Vi løper mindre

Manchester City seiler nå på en voldsom medgangsbølge etter en variabel sesongstart. Etter 0-2-tapet mot Tottenham i november lå de lyseblå på 13. plass i Premier League. Nå har Pep Guardiolas mannskap vunnet seks kamper på rad, inkludert cupene.

Manchester City-manageren forklarer snuoperasjonen slik:

– Den eneste forskjellen er at vi løper mindre nå. Vi løp for mye tidligere, sier Guardiola.

– Uten ballen må man selvsagt løpe. Men når man har ballen i beina må man gå. I hvert fall løpe mye mindre. Man må holde seg i posisjon og la ballen gjøre jobben. Det har bedret seg de siste kampene, sier Guardiola.

Løper mer og fortere

At Manchester City løper mindre er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Tall fra Opta viser at de lyseblå faktisk har løpt vesentlig mer de siste tre kampene sammenlignet med de tolv første.

I snitt løp Manchester City-spillerne 109,1 km per kamp de første tolv kampene. De siste tre kampene har snittet vært 113 km.

Det er også en markant økning i antall høyhastighetsløp. De første tolv kampene var antallet høyhastighetsløp i snitt 133,2 per kamp. De siste tre kampene har snittet vært 154,7 - en økning på over 16 prosent.

De lyseblå har hatt mindre ballbesittelse de siste tre kampene (57,3) enn de tolv foregående (64,1), mens pasningssikkerheten ligger på omtrent samme nivå (88 prosent).

Tallene tyder på at Manchester City løper mer og med bedre kvalitet uten ball nå sammenlignet med tidligere i sesongen. At treffsikkerheten har holdt seg stabil tyder også på at Manchester City-spillerne evner å beholde roen med ballen i beina. I sum har endringene gjort at Manchester City nå for alvor har heng på Manchester United og Liverpool i toppen av Premier League. TV 2-ekspert Petter Myhre liker det han har sett av City den siste tiden.

– Når man øker antall maksspurter og antall kilometer løpt er det fort at treffprosenten faller fordi man er sliten. Men så lenge man er gode, ligger riktig defensivt og får gode brudd, merker man ikke de ekstra løpemeterne på samme måte som når man må rette opp feil, sier Myhre.

– De har fått en bedre balanse i laget, slik at de slipper å bruke så mye krefter på å vinne ball. De blir ikke kontret på i like stor grad og bruker mindre krefter på å løpe hjemover. Ved at de har fått plass den defensive strukturen vinner de ballen oftere på motstanders halvdel. Da kan de etablere nytt spill. De har fått selvtillit i det offensive spillet, sier Myhre.

Han påpeker at det ikke hjelper å løpe mye hvis man løper feil.

– Guardiola mener nok at de løper riktigere. De har mer kontroll på kampene og bedre flyt i pasningsspillet. De bruker mindre krefter på å rette opp feil. Slik tolker jeg uttalelsene hans, sier TV 2-eksperten.

Overkommelig kampprogram

Bakover i banen har Manchester City virkelig tettet igjen. John Stones ser plutselig ut som midtstopperen klubben trodde han skulle bli etter overgangen fra Everton i 2016. Sammen med Ruben Dias har han mye av æren for at det kun er blitt tre baklengsmål på de elleve siste kampene. Kampprogrammet ser også overkommelig ut i tiden som kommer. I de neste seks kampene venter Brighton (h), Crystal Palace (h), Aston Villa (h), WBA (b), Sheffield United (h) og Burnley (b).

Mot Chelsea så det også ut til å løsne offensivt.

– De har fått satt et lag som fungerer offensivt og defensivt. Det gir selvtillit. Med økt selvtillit får man også mer energi og tro på at det går. Det henger sammen. Jeg tror ikke den er én enkelt faktor som gjør at de ser vesentlig bedre ut, sier Myhre.

Han peker på at den fysiske fotballformen til spillerne er vesentlig bedre nå sammenlignet med i september. Det erkjenner også Guardiola.

– Fra dag én hadde vi mistet det litt. Det er min skyld. Vi spilte ikke bra og fortjente ikke å være i toppen. Vi tapte poeng borte mot WBA og West Ham. Beskjedene var ikke tydelige nok, og vi måtte returnere til prinsippene vi trenger. Spillerne var ikke i den beste fysiske formen etter sesongoppkjøringen, men nå - etter gode resultater og prestasjoner - er det normalt at spillerne igjen kan visualisere måten vi gjorde det på tidligere, sier han.

På spørsmål om den største tilpasningen han har måtte gjøre på de fem årene i Manchester City, er Guardiola klokkeklar.

– Det handler om spillerne. Det viktigste er å kjenne sine spillere. I den første måneden min som Bayern München-trener ønsket jeg at vi skulle spille som Barcelona. Men én dag våknet jeg opp og tenkte: Jeg må tilpasse meg spillerne. Det gjorde vi. Det er det viktigste for en manager, uansett hvilken klubb du er i, sier Guardiola.