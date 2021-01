Var skeptisk til Bruno Fernandes. TV 2-eksperten snudde fort

Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 17.00

Manchester United troner øverst på tabellen etter 1-0-seieren borte mot Burnley tirsdag kveld. Det er første gang siden 2013 at rødtrøyene topper Premier League etter nyttår. Da var Sir Alex Ferguson Manchester United-manager.

Mange peker på signeringen av Bruno Fernandes som avgjørende for at Ole Gunnar Solskjær fikk fart på Manchester United. 26-åringen har tatt Premier League med storm siden overgangen fra Sporting på tampen av fjorårets januarvindu.

Målpoeng-garantisten fra Maia har til de grader levert varene også denne sesongen.

– Fernandes er på den ene hånden hvis man skal telle opp hvilke spillere som har hatt størst innvirkning på et lag på så kort tid i Premier League. Han er på Van Dijk-nivå hvis man ser på de siste årene, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Søndag venter sesongens hittil viktigste kamp for Fernandes og lagkompisene. Tabelltoer Liverpool venter på Anfield.

Merseyside-laget vant Premier League i 2019/20-sesongen, men det siste året har Manchester United vært bedre. I hvert fall om man legger Bruno Fernandes-tabellen til grunn.

Siden Fernandes signerte for Manchester United har ingen Premier League-lag tatt flere poeng enn Manchester United.

Slik ser Bruno-tabellen ut ett år etter overgangen:

Bruno-tabellen K V U T + - +/- Poeng Man. Utd 31 20 8 3 64 31 33 68 Man City 30 19 5 6 62 21 41 62 Liverpool 31 18 8 5 66 39 27 62 Tottenham 31 15 10 6 53 31 22 55 Chelsea 31 15 7 9 60 43 17 52 Everton 31 15 6 10 44 42 2 51 Soton 31 14 8 9 46 37 9 50 Arsenal 31 15 4 12 44 33 11 49 Wolves 32 13 8 11 35 34 1 47 Leicester 31 13 7 11 46 38 8 46 West Ham 31 11 9 11 46 43 3 42 Burnley 30 10 10 10 24 33 -9 40 Aston Villa 29 10 6 13 39 38 1 36 Crystal P. 31 10 5 16 31 51 -20 35 Newcastle 31 8 9 14 32 49 -17 33 Brighton 31 5 15 11 33 48 -15 30 Sheffield U. 32 7 5 20 23 45 -22 26 Leeds U. 17 7 2 8 30 33 -3 23 Fulham 16 2 6 8 14 24 -10 12 B'Mouth 14 3 2 9 17 28 -11 11 Watford 14 3 2 9 15 28 -13 11 WBA 17 1 5 11 11 39 -28 8 Norwich 14 1 1 12 2 28 -26 4

Var skeptisk

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller rangerer både Manchester City og Liverpool foran Manchester United.

– Jeg synes ikke Manchester United er det beste laget. De er i dytten nå og har spilt bra i det siste, men det svinger veldig. Det går fra svartmaling til rosemaling. Men Bruno Fernandes er fabelaktig. Jeg mener han er én av de fem beste spillerne i Premier League, sier Stamsø-Møller.

TV 2-eksperten var skeptisk til Fernandes-signeringen. Ett år seinere innrømmer Stamsø-Møller at han tok feil.

– De skrek etter han, men jeg trodde at han ikke ville leve opp til forventningene da han kom til Manchester United. Jeg var skeptisk. Jeg hadde sett ham spille både i Serie A og i Europaligaen. Han slo meg som en bra spiller, men det er noe helt annet å ta det med seg til en liga som kanskje er den beste i verden. Så dominerer han hele tiden. Det er mye straffespark, men de skal også settes. Og så er det alt det andre han gjør - alle pasningene som burde blitt målgivende pasninger, sier Stamsø-Møller.

Han mener Solskjær skal ha noe av æren for at Fernandes har lykkes så bra.

– Jeg tror Solskjær er en behagelig manager å komme til i en slik klubb. Presset er ikke så enormt selv om han har høye standarder. Jeg har en følelse på at Solskjær er god til å trykke på de rette knappene, sier Stamsø-Møller.

– Tittel-trussel

Solskjær har vært hardt presset ved flere anledninger de siste årene. Seinest i høst var det mange som ville ha Solskjærs hode på et fat. Store triumfer ble avløst av pinlige tap. Nå virker det som nordmannen har stabilisert United-laget.

– De har ikke vært med i kampen om tittelen siden Ferguson gikk av. Det Solskjær har gjort, er beundringsverdig. Han har snudd skuten. Man kan ikke betvile en som har fått United så høyt opp på tabellen. Hvis United vinner mot Liverpool blir det hans største bragd som manager, sier Paul Hirst i The Times.

I den røde delen av Liverpool legger man også merke til rivalens voldsomme oppsving.

– Denne sesongen er faktisk United en trussel i kampen om tittelen, sier The Athletics Liverpool-korrespondent James Pearce.

Den trusselen blir enda større dersom Solskjær skulle lede de røde djevlene til seier på Anfield.

– Nå er det et kappløp. Manchester United-fans feirer at West Bromwich utlignet på Anfield og at Southampton slo Liverpool. Hvis Manchester United slår Liverpool på Anfield, er det en enorm seier. Det er ikke som å vinne ligaen, men det er en enorm seier. Det vil sende sjokkbølger, sier The Athletic-journalist og Manchester United-ekspert Andy Mitten.

I søndagens kamp tror Stamsø-Møller at Jürgen Klopp vil ta ekstra hensyn for å stoppe distribusjonskanalen mellom Fernandes og Rashford.

– Spesielt Rashford har vært veldig farlig i kampene mot Liverpool. Han har fått de rommene han elsker. Linken med Fernandes-pasninger til Rashford tror jeg er noe av det Klopp er minst lysten på. Det er veldig mulig å straffe Liverpool. Det var også mulig å straffe Liverpool med Van Dijk, men det gikk ganske greit takket være farten hans, sier Stamsø-Møller.