Kongress-stormer avslørt av ekskona: – Det var dette jeg fryktet

Tusenvis av Trump-tilhengere deltok i opptøyene forrige onsdag etter at president Donald Trump (72) ba dem marsjere mot kongressbygningene.

En av personene som stormet Kongressen, var en middelaldrende mann iført grønn hjelm, skuddsikker vest og kakibukser.

I hånda hadde han strips som FBI mener skulle brukes til en gissel- eller kidnappingssituasjon.

KLAR FOR KAMP: Larry Rendell Brock var iført skuddsikker vest og militære merker på brystet. Foto: AP

Siden stormingen har FBI drevet klappjakt på personene som tok seg inn i bygningen.

8. januar fikk FBI ifølge The Wall Street Journal en telefon fra en kvinne som ikke var i tvil om hvilken mann hun hadde sett på bildene som sirkulerte på nett.

Det var eksmannen hennes.

Pensjonert oberstløytnant

Hun fortalte at de to var gift i 18 år, og at hun skal ha vært redd for at eksmannen var en av de mange demonstrantene i Washington.

– Da jeg så dette skje, fryktet jeg at han var der. Jeg tror allerede at dere vet at han var der. Det er et godt bilde av ham, og jeg kjenner igjen militærmerkene, sa kvinnen ifølge sitt vitneutsagn.

Den aktuelle mannen heter Larry Rendell Brock (53), og han kommer fra Texas.

Tidligere har han jobbet som oberstløytnant i det amerikanske luftvåpenet.

Takket være ekskonas telefon til FBI, samt et annet tips, kunne byrået søndag pågripe Rendell Brock etter at han overga seg frivillig.

Fryktet gisselsituasjon

I sin arrestordre skriver det amerikanske justisdepartementet at 53-åringen er siktet for å med makt ha tatt seg ulovlig inn i en offentlig bygning.

Han er også siktet for å ha forstyrret den offentlige ro i Kongressen.

Ettersom Rendell Brock ble avbildet med en håndfull strips, blir han i likhet med en annen pågrepet demonstrant, Eric Gavelek Munchel (30), også etterforsket for om han hadde til hensikt å kidnappe eller ta kongressmedlemmene til gisler.

STRIPS: Denne mannen, som er identifisert som Eric Gavelek Munchel, ble i likhet med Larry Rendell Brock avbildet i Kongressen med strips i hendene. Foto: Win Mcnamee/AP

170 mistenkte

170 personer har status som mistenkte, opplyser Michael Shervin ved justisdepartementets påtaleenhet, ifølge CNN.

KLAPPJAKT: FBI har gått ut med bilder av flere titalls demonstranter etter Kongress-stormingen. Foto: FBI

De har allerede åpnet over 70 saker og venter at antallet personer som siktes, «vil øke til flere hundre de kommende ukene».