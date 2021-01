Kvinne (23) rømte for å drepe barn – nå er hun dømt til forvaring

Kvinnen har forklart at hun valgte å brenne ned et hus med barn i, fordi barnedrap ga lengst fengselsstraff.

En februarnatt i fjor rømte den nå dømte kvinnen fra botiltaket hun bodde i. På veien fant hun en øks og en liten kniv, før hun stoppet ved et hus med barneleker utenfor. Hun tok seg inn og satte fyr på huset.

I desember ble hun dømt til fire års forvaring for mordbrann. I dommen står det at det bare var flaks at moren og hennes sønn på seks år våknet og kom seg ut. Bistandsadvokaten til familien sier at det er en trygghet for familien at hun nå er dømt til forvaring i fire år.

– De gjør så godt de kan for å komme seg videre. En forvaringsdom gjør at det er lite trolig at hun kommer tilbake til den bygda, sier advokat Erik Ringberg.

Den dømte 23-åringen har selv forklart at hun ønsket å skade noen for å havne i fengsel eller på sykehus. Derfor lette hun etter barn den natten, da barnedrap ville gitt lengst fengselsstraff.

Truet med å drepe familiene

Kvinnen fra Nord-Troms har vært en kjenning av politiet siden hun var tenåring, og har blitt omtalt som den farligste i hele politidistriktet. TV 2 har flere ganger omtalt forbrytelsene kvinnen har gjort.

I dommen som kom i desember ble hun også dømt for vold og trusler mot en rekke politibetjenter.

I et brev til tre ansatte i politiet skrev hun at hun «skal sette fyr på husene deres og jeg vet hvor dere bor, skal drepe dere og familien deres!». I et annet brev listet hun opp ni navn i politiet, og truet med det samme.

Politiet måtte avbryte

23-åringen har det siste året sittet fengslet i Trondheim fengsel. Da hun skulle bli fløyet til hovedforhandling i Tromsø, måtte politiet avbryte flyturen på grunn av risikoen ved å fly sammen med kvinnen, fordi hun var utagerende og ikke ville gi slipp på en kulepenn.

Retten mener 23-åringen var tilregnelig da hun satte fyr på huset. Foto: Nils Ole Refvik

Kvinnen er lettere psykisk utviklingshemmet. Under rettsaken har også tilregneligheten til kvinnen vært tema, men i dommen konkluderte retten med at 23-åringen var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

«Skrekkopplevelse av verste sort»

Kvinnen har vært i kommunal omsorg siden hun var ti år gammel, og allerede som 16-åring ble hun dømt for vold og drapstrusler.

Da hun tente på et annet familiehjem i 2017, sa advokaten hennes den gang at det bare var tilfeldigheter som gjorde at hun ennå ikke var en drapskvinne.

«Det var en skrekkopplevelse av verste sort vi opplevde den kvelden», har ekteparet som bodde der tidligere sagt til TV 2.

Forsvareren til kvinnen har anket saken til lagmannsretten.