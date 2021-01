kommunen nekter å vedta forelegg:

Mener jente fikk narkotika og ble utsatt for overgrep av stefar i barnevernets omsorg

Påtalemyndigheten mener at barnevernet i en bydel i Oslo kommune ikke gjorde jobben sin da de hadde omsorgen for en jente mens hun ble utsatt for overgrep. Kommunen vi ikke vedta forelegget på to millioner kroner.