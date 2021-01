Det siste tiåret har gitt oss store endringer i både bilparken – og hva vi nordmenn vil ha når vi kjøper ny bil.

Det merkes også godt hos forsikringsbransjen. Nå har Fremtind Forsikring som eies av SpareBank 1 og DNB, sett på de store utviklingstrendene fra 2010 til 2020.

De slår fast at vi har lagt bak oss et tiår preget av mer ekstremt vær, raske elbiler og enorme mengder ødelagte mobiler. Og helt mot tampen: En annen spesiell rekord.

31.000 glass-skader

På bilfronten handler det om ny teknologi, både i form av utstyr og drivlinjer:

Siden 2010 har stadig flere bilmodeller fått avansert teknologi, for eksempel sensorer i frontruter. Det gjør at frontrutene er mer kostbare å skifte enn tidligere.

Glass-skader (som regel steinsprut i frontrute) er Fremtinds nest hyppigst meldte skade, etter skader på mobiltelefoner. I 2020 passerte de over 31.000 glass-skader blant forsikringskunder sine.

En frontrute er ikke lenger bare et stort stykke glass. På nyere biler er også mye teknologi integrert i ruten.

Fikling med store skjermer

– I tillegg har vi sett et paradoks. Bilene har blitt tryggere og fått mer sikkerhetsteknologi som ryggekamera, parkeringssensorer, nødbrems. Samtidig har ryggeskader, påkjørsler bakfra og påkjørsler av stillestående og parkerte kjøretøy økt. Dette er typiske skader som kunne vært unngått om sjåførene hadde vært mer oppmerksomme, sier Therese Nielsen som er skadeforebygger i Fremtind.

For høy fart og ikke minst bruk av mobil og fikling med store, nye skjermer i bilene, er blant de viktigste årsakene til store og små trafikkulykker.

– De viktigste råd til bilistene gjelder fortsatt: Legg fra deg mobilen når du kjører og følg fartsgrensene, sier Nielsen, i en pressemelding.

Ulovlig mobilbruk i bil har blitt et betydelig problem.

Fikk en mye sprekere bil

I siste halvdel av tiåret registrerte Fremtind en betydelig økning i antall skader på elbiler. Salget eksploderte, og mange fikk råd til biler med umiddelbar og kraftig akselerasjon.

– Rundt 2017 til 2019 bidro både veksten av elbiler, men også det at mange fikk en mye sprekere bil å håndtere, til at vi så betydelig flere skader på elbiler enn på fossildrevne biler. Det ser heldigvis ut til at vi nordmenn har blitt vant til elbilenes ytelser, sier Nielsen.

Fortsatt er det vær og føre som påvirker skadestatistikken mest. Mye snø og nullføre er noe mange nordmenn fortsatt finner utfordrende, og spesielt vinteren 2018 registrerte Fremtind mange bilskader.

– En gladnyhet, som mange har fått med seg og som vi i forsikringsbransjen gleder oss over, er at det har blitt stadig færre omkomne i trafikken, sier skadeforebyggeren.

Avbestillingsrekord

I tillegg til de tradisjonelle forsikringssakene, opplevde Fremtind på tampen av tiåret en annen rekord: Nemlig avbestillingsrekord av reiser:

– Vi hadde stort trykk, spesielt i mars, april og mai - og vi har registrert godt over 110.000 reisesaker i forbindelse med pandemien, avslutter Nielsen.

