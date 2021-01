Fotballryktene: – Vil kvitte seg med seks spillere for å finansiere Mbappé

Chelsea har falt som en stein på tabellen etter en svak juleperiode. Manager Frank Lampard er presset. Nå vil eier Roman Abramovitsj hente tidligere manager Avram Grant for å hjelpe Lampard. Grant skal være ønsket som en del av støtteapparatet til Lampard, skriver Sky Sports.

Real Madrid planlegger å selge seks spillere i sommer for å finansiere kjøpet av PSGs Kylian Mbappé. Gareth Bale, Marcelo, Luka Jovic, Isco, Dani Ceballos og Brahim Diaz er spillerne som skal få penger inn i klubbkassen, skriver AS.

Manchester Uniteds forsvarsspiller Timothy Fosu-Mensah (23) er høyaktuell for en overgang til Bayer Leverkusen. Fosu-Mensah takket nylig nei til å forlenge kontrakten med Manchester United. Han vil koste den tyske klubben rundt 17 millioner kroner, skriver Manchester Evening News.

Wolves-manager Nuno Espirito Santo vil gjerne styrke stallen med Chelseas franske verdensmester Olivier Giroud, men klubben har gitt den portugisiske manageren beskjed om at han ikke får bruke penger i januarvinduet, skriver Mirror.

Bayern München er i ferd med å sikre seg underskriften til Readings 22 år gamle forsvarsspiller Omar Richards, skriver The Guardian. Den tyske storklubben vil at Richards skal signere en såkalt pre-kontrakt for å komme andre klubber i forkjøpet. Kontrakten til Richards løper ut i sommer. Everton og West Ham er også interesserte i Richards, skriver The Guardian.

Manchester City-veteran Fernandinho kan komme til å forlenge med de lyseblå, skriver Telegraph. Kontrakten hans går ut i sommer, men brasilianeren er usikker på om han ønsker å skifte beite. Flere klubber i Europa og Sør-Amerika har vist interesse for Fernandinho.

Napolis forsvarsbauta Kalidou Koulibaly, som har vært koblet til Liverpool, Manchester City og Manchester United, vil kun bli solgt i januarvinduet dersom det kommer inn bud på rundt 1,2 milliarder kroner, hevder Talksport.

Fremtiden til Mesut Özil er høyst usikker. Den høyt gasjerte midtbane-eleganten har havnet i kulden i Arsenal, men han vil ikke bort for enhver pris. Tyskeren svarte nylig på spørsmål fra fansen på sosiale medier. Der slo han fast at han heller ville legge opp enn å gå til Tottenham. På pressekonferansen før Fulham-kampen uttalte José Mourinho at han absolutt ikke har planer om å signere Özil.

Milan vil gjerne låne Chelseas midtstopper Fikayo Tomori ut sesongen, skriver The Guardian. Også Newcastle har vist interesse for Tomori.

Leicester-floppen Islam Slimani vil gjennomføre den medisinske sjekken hos Lyon på onsdag, skriver Sky Sports.

Wigans 19 år gamle spiss Kyle Joseph er ettertraktet. Ifølge Mirror er Tottenham, Sheffield United, Rangers og Celtic alle interesserte i å sikre seg 19-åringens underskrift.

West Ham har ikke akkurat truffet blink med spisskjøpene det siste tiåret. Nå prøver London-klubben igjen. Denne gangen er det Napolis Arkadiusz Milik som står på blokken. Da må klubben legge mer penger på bordet enn de drøyt 80 millioner kronene som det foreløpig er snakk om. Også Marseille er interesserte i Milik, hevder den Napoli-baserte radiokanalen Radio Kiss Kiss.