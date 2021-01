Lisa (52) var eneste kvinne på dødscelle i USA - nå er hun henrettet

Lisa Montgomery skulle henrettes ved dødelig injeksjon i Indiana i desember i fjor, men på grunn av at en av hennes advokater fikk påvist covid-19 ble henrettelsen forsinket.

Den nye datoen for henrettelsen ble satt til 12. januar i år.

Dommer Randolph Moss har, ifølge Sky News, sagt at den nye datoen ikke ble gjort i samsvar med loven, fordi et henrettelsesopphold var tredd i kraft da avgjørelsen ble tatt.

USAs høyesterett opphevet ifølge Reuters nylig et henrettelsesopphold for henrettelsen av Lisa Montgomery (52).

Onsdag ble 52-åringen henrettet, skriver AP News.

Hun fikk en dødelig injeksjon i det føderale fengselet i Terre Haute, Indiana. Montgomery ble den ellevte fangen som har blitt henrettet siden juli, da President Donald Trump gjenopptok føderale henrettelser etter 17 år uten.

Forsøkte å kontakte Trump

Sanda Babcock var en av Montgomerys advokater. Hun forsøkte å appellere til nåværende president Donald Trump om å få omgjort dommen til livsvarig fengsel, og ikke dødsstraff.

– Gitt alvorlighetsgraden av hennes psykiske sykdom, den seksuelle og fysiske torturen hun har opplevd gjennom hele livet, og sammenhengen mellom traumene og forbrytelsen hennes, appellerer vi til president Trump for å gi henne barmhjertighet og å omgjøre dommen, skriver Sky News.

Ble dømt til døden i 2007

52-åringen ble i 2007 dømt til døden etter et grusomt drap. Drapet 16. desember 2004 i bygda Skidmore i delstaten Missouri midt i USA skapte skrekkreaksjoner da det ble kjent. Den amerikanske kvinnen ble dømt for å kvele en åtte måneder gravid kvinne til døden, for så å skjære ut babyen med en kjøkkenkniv.

Ifølge Sky News overlevde barnet angrepet.