Reuters: Representantenes hus ber Pence om å fjerne Trump med grunnlovstillegg

Resolusjonen ble vedtatt selv om visepresident Pence tidligere tirsdag kveld utelukket at han ville iverksette det 25. grunnlovstillegget, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Saken oppdateres