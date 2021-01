De første republikanere som vil støtte riksrettssak mot Trump

Representant Liz Cheney kunngjorde tirsdag at hun vil stemme for å anklage president Trump, dette skriver The New York Times.

– Aldri har det vært et større svik fra en president i USA enn Trumps oppfordring til mobben som angrep Kongressen forrige uke, sa hun.

I en skarp uttalelse publisert av Cheney, skrev hun at Kongress-stormingen var presidentens feil, og at det aldri ville ha skjedd uten ham.

– Presidenten kunne umiddelbart ha stoppet volden, det gjorde han ikke, skrev hun. Cheney representerer Wyoming, og er en av republikanernes partitopper i Representantenes hus hvor hun er rangert som nummer tre fra toppen.

– Jeg vil stemme for å stille presidenten for riksrett, avslutter Cheney.

Republikaner Adam Kinzinger fra Illinois hang seg snart på.

Republikaner Adam Kinzinger mener at Trump brøt eden han avla da han ble innsatt som president. Foto: AP

– Det er ingen tvil om at presidenten har brutt eden han avla da han ble innsatt som president da han initierte til dette opprøret, skrev han.

Uttalelsen til Cheney kom like etter at republikaner og representant for New York John Katko gikk ut med sin motstand mot president Trump.

– Å la presidenten av USA initiere til dette angrepet uten konsekvenser er en direkte trussel mot fremtiden til vårt demokrati, sa han.

Saken oppdateres