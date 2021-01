Datteren ble drept av høyreekstremist – nå må hun holde gravstedet hemmelig

CHARLOTTESVILLE (TV 2): Susan Bros datter ble meid ned av en høyreekstremist i Charlottesville i 2017. Nå tvinges hun til å holde gravstedet hemmelig - av frykt for at det skal bli skjendet.

Susan Bro hadde begynt å legge savnet og sorgen bak seg, da såret brutalt med revet opp igjen forrige uke.

I likhet med millioner av andre amerikanere satt hun naglet foran TV-skjermen i timesvis, mens rasende Trump-tilhengere stormet kongressen.

Men til tross for sinnet og fortvilelsen hun følte, var hun ikke overrasket.

– Jeg tror ikke noen av oss fra Charlottesville ble overrasket. Det var den samme retorikken og mange av de samme menneskene som var med, sier hun til TV 2.

Tilfeldig offer

I august 2017 marsjerte flere hundre amerikanske høyreekstremister inn i småbyen Charlottesville for å protestere mot fjerningen av en statue over sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

Der ble de møtt av motdemonstranter. Blant dem var Heather Heyer, en hardtarbeidende 32-åring som i tillegg til jobben som advokatsekretær tok ekstravakter som servitør i en bar i helgene.

Hun var ikke spesielt politisk aktiv, forteller Susan Bro, men høyreekstremistenes markering i hjembyen opprørte henne såpass at hun bestemte seg for å delta i motdemonstrasjonen.

Da en 20 år gammel mann fra Ohio kjørte bilen inn i menneskemengden i høy fart, ble Heather truffet og drept.

– Hun var bare ute i gaten sammen med vennene sine. Heather var ikke den eneste som ble truffet, men hun var den eneste som måtte bøte med livet, sier Bro til TV 2.

Trump på tråden

Heather Heyer ble drept, og flere skadet, da høyreekstremisten James Alex Fields, Jr kjørte inn i folkemengden under en motdemonstrasjon i Charlottesville. Foto: Ryan M. Kelly

Midt i sjokket over å ha mistet datteren, ble Bro rasende da president Donald Trump nektet å fordømme høyreekstremistenes dødelige vold.

Motdemonstrantene hadde like mye skyld i det som skjedde, sa Trump i en av sine uttalelser.

Da Heather noen dager senere ble begravet, mottok Susan flere oppringninger fra Det hvite hus. I dag er hun glad for at hun aldri tok telefonen for å snakke med Trump.

– Jeg vet ikke hva jeg ville ha sagt til ham. Jeg hadde nok ikke vært særlig høflig, så det var like bra vi ikke snakket sammen, sier hun til TV 2.

Varselet som ble oversett

Susan mener stormingen av Kongressen forrige uke var en direkte konsekvens av hendelsene i Charlottesville i 2017.

Både da og nå nektet Trump direkte å ta avstand fra høyreradikale ekstremister.

I mellomtiden er for lite blitt gjort for å ta et nasjonalt oppgjør med motsetningene og hatet som kostet datteren livet.

Det som burde vært en vekker for hele USA ble oversett.

– Vi ble sjokkert for en liten stund. Vi brukte masse energi, men så slappet alle av og gjorde ingenting mer. Problemet er at vi aldri kommer videre. Vi må begynne å gjøre noe for å reparere dette landet, sier Bro oppgitt.

Hemmelig grav

Susan Bro har etter datterens død engasjert seg i kampen mot hat og ekstremisme, men har måttet betale en høy pris.

Susan Bro under en minnemarkering i 2018, året etter at datteren ble drept. Foto: Logan Cyrus

Hun er blitt utsatt for hets og trakassering og har måttet tåle anonyme innlegg på nettet der hennes kjære datter blant annet er blitt omtalt som "en fet slask" som fortjente å dø fordi hun ikke hadde familie og barn.

Susan ble tidlig rådet til å holde Heathers gravsted hemmelig for å unngå at høyreekstremistene skulle skjende det. Hver gang hun nå skal besøke graven, må hun derfor passe på at ingen fremmede er i nærheten.

– Jeg forstår ikke hva slags trussel de ser i levningene av en ung kvinne. Hva slags trussel de ser i meg, hennes mor. Det er vanvittig at jeg er nødt til å føle meg redd og forfulgt, men slik er situasjonen og jeg er nødt til å leve med den, sier Bro til TV 2.

DREPT: Heather Heyer ble drept av en høyreekstremist i Charlottesville. I dag må gravstedet hennes holdes hemmelig. Foto: Privat.

Tror volden vil fortsette

Blant borgerne i Charlottesville har volden de så utspille seg i hovedstaden gjenopplivet minnene fra den traumatiske sommeren 2017.

Alle TV 2 snakker med i byen er sikker på at det kommer mer.

– Folk spøker om at det kan bli borgerkrig. Men jeg er ikke sikker på at det er helt urealistisk, sier James Stern.

Han er Trump-supporter, og tror at voldelige grupper igjen vil prøve seg på USAs maktsentrum.

KONTROVERSIELL: Statuen av Robert E. Lee i Charlottesville er blitt et symbol på kampen om USAs fremtid - både for høyre- og venstresiden. Foto: Aage Aune, TV 2.

Det frykter også Susan Bro. Hun mener hennes landsmenn alt for lenge har oversett faresignalene og i tillegg tatt demokratiet for gitt.

Selv om Trump forsvinner fra Det hvite hus, vil motsetningene bestå.

– Mange tror at med en gang Biden tar over, så vil alt være over. Jeg tror ikke det. Folk må bli oppmerksomme på hva som skjer rundt seg. De tar alt for mye for gitt. Demokratiet er en skjør ting. Det må behandles med varsomhet, det må pleies og gis næring. Og det må repareres.