Solskjær innrømmer til TV 2: – Det har vært tøft for Pogba

Ole Gunnar Solskjær er glad for å se sin franske stjerne sprudle igjen. TV 2s ekspert er usikker på om Manchester United er riktig for Paul Pogba på lang sikt.

Paul Pogba ble tungaen på vektskålen da han sørget for Manchester United-seier i hengekampen mot Burnley.

Den franske midtbanestjernen sendte Manchester United opp på tabelltoppen med en praktfull volley etter 70 minutter.

Og Ole Gunnar Solskjær var nok ekstra glad for at det var nettopp 27-åringen som ble matchvinner, for til TV 2 innrømmer kristiansunderen at det siste året har vært vanskelig for franskmannen.

– Det har vært tøft for ham. Men nå har han virkelig kommet seg i form fysisk. Han har jo kvaliteter, og det målet var jo veldig, veldig bra, sier Solskjær til TV 2.

– Pogba hadde denne skadesesongen i fjor hvor han nesten ikke kom tilbake, og så fikk vi heldigvis begynt med ham i juni da vi startet opp igjen, og da viste han hvor viktig han er for oss. Og så fikk han covid i sommer og hadde ingen oppkjøring i det hele tatt, og har slitt litt med formen. Så ble han skadet da han var med Frankrike, påpeker Solskjær.

Mener Pogba sliter med å vise stabilitet

Til tross for en lang skadehistorikk og mye utenomsportslige snakk, tror TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt at scoringen mot Burnley kan gi Pogba en dytt i riktig retning.

– Hva gjør dette med hans eget hode? For alle er egentlig enige om at Pogba er en toppspiller, men han sliter med å vise det stabilt over tid. Det er det mange som har påpekt, men nå når han plutselig har vært nødt til å kjempe for plassen sin og Manchester United i tillegg er et topplag, tror jeg det er med å få frem det beste i ham, påpeker Thorstvedt.

– Alle som så ham i VM for Frankrike, så at han var strålende. Men da han kom ut av den bobla var det mange andre greier som skjedde, med agenten hans som er ute og slenger meldinger. Jeg er ikke overbevist om at han bør være i Manchester United på sikt.

– Er han slik som nå, er det supert. Men begynner han å drifte av sted, tenker jeg at han får prøve å cashe inn. Men akkurat nå er han en viktig del av et lag som har fått en luke på toppen av tabellen, fullfører Thorstvedt.

De røde djevlene leder Premier League og har en tre poengs ledelse ned til Liverpool på 2. plass – som de møter på Anfield søndag.