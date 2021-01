Store profiler vrakes - her er Liverpool Man.Utd. XI

Se Liverpool-Manchester United på TV 2 Sumo og Premium søndag!

Søndagens kamp mellom Liverpool og Manchester United byr på møte med mange av Premier Leagues absolutt beste spillere i øyeblikket.

Stjerner fra begge klubber vil bli å observere både hos hjemmelaget og bortelaget på Anfield, i det som er en kamp om både prestisje og tabelltet når Premier League nærmer seg halvspilt.

Men hvem ville du valgt om du skulle tatt ut et lag bestående av spillere fra begge de to klubbene?



Hvordan ser en «mixed 11» fra disse to duellantene ut pr. dags dato?

TV 2-ekspertene Petter Myhre og Erik Huseklepp gir deg i videoen øverst sitt svar i en seanse der de måtte diskutere seg frem til fasiten og der det var uenighet om flere posisjoner. Spesielt spissplassen var tøff.

– Jeg synes verken Firmino eller Martial har vært stabilt gode gjennom denne sesongen. Spesielt Firmino har vært bedre tidligere. Marcus Rashford har vært brukt mest som kant, men jeg tenker at det blir en bedre ellever om han spiller spiss. For det kan han, sier Petter Myhre på et tidspunkt.

Kravet for å bli tatt ut på laget var at man måtte ha startet minst halvparten av kampene i Premier League denne sesongen, samt være tilgjengelig til søndagens aktuelle kamp. Dermed var spillere som Virgil van Dijk, Thiago og Edinson Cavani uaktuelle.

– Det er viktig med et premiss til, og det er hvem som har prestert og sørget for at lagene ligger der de ligger nå, på toppen. Det er ikke den spilleren som er i best form i dag, det er de som har jevnt over best gjennom hele sesongen, sier Myhre.

Her er TV 2-ekspertenes lag:

Keeper:

Alisson Becker, Liverpool

Forsvar:

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United

Fabinho, Liverpool

Harry Maguire, Manchester United

Andrew Robertson, Liverpool

Sentral midtbane:

Scott McTominay, Manchester United

Georginio Wijnaldum, Liverpool

Offensiv midtbane:

Mohamed Salah, Liverpool

Bruno Fernandes, Manchester United

Sadio Mané, Liverpool

Spiss:

Marcus Rashford, Manchester United

Ekspertenes valg har endret seg de siste sesongene. Se tilsvarende versjoner av mixede ellevere fra de forgående år nederst i artikkelen!

Kom med på årets lag i verden - kommer ikke med her

Det mest iøyenfallende er kanskje at Trent Alexander-Arnold, som ble tatt ut til årets lag i verden av FIFA, ikke kommer med på dette laget. I stedet går høyrebackplassen til Aaron Wan-Bissaka.

– Det er nesten fristende å spille med en backtreer, for jeg synes ingen av de to har vært noe gode denne sesongen. Det har vært akilleshælen i laget her. Hvem av dem skal få æren? Jeg tror jeg vil gå for Wan-Bissaka, som har sett litt bedre ut i det siste. Det er mulig vi blir blendet av det. Hadde det vært forrige sesong, hadde det ikke vært noen tvil, sier Myhre, som da altså hadde valgt annerledes.

Det blir også diskusjon om de tre midtbaneplassene. Se den i vinduet øverst!

