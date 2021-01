Klart for gigantmøte om tabelltoppen: – Derfor vinner de

Se Liverpool-Manchester United på TV 2 Sumo og Premium søndag!

Søndag er det duket for en av sesongens aller største fotballkamper.

Liverpool tar imot Manchester United på Anfield, og foreløpig tabelltopp ligger i potten for begge lag.

Slik har det ikke vært på årevis mellom disse to lagene, og i den anledning har to av TV 2s fotballeksperter blitt utfordret.

For:

– Hvorfor vinner Liverpool?

og

– Hvorfor vinner Manchester United?

Det er spørsmålene som her besvares av henholdsvis Erik Thorstvedt og Erik Huseklepp.

– På Anfield er Liverpool omtrent uslåelige. Det er nå over tre år siden de tapte en kamp i Premier League på hjemmebane. Det er 67 kamper, uten å ryke en eneste gang. Det skal bli veldig vanskelig for United å bryte den rekken, sier Thorstvedt.

Se Thorstvedts argumentasjon i vinduet øverst. Se hans ekspertkollega Erik Huseklepps argumentasjon for det motsatte i vinduet nederst!

Thorstvedt nevner flere nøkkelspillere

Den tidligere Premier League-keeperen er klar på at Jürgen Klopps regjerende mestere har det som skal til for å slå sine rivaler på ny.

– Det er et intenst hjemmelag med en intens manager på siden som pisker dem fram. De springer mye og de springer fort, de har backer som bomber opp og ned hele veien, sier TV 2-eksperten, og fortsetter med å nevne flere av de andre han tror blir nøkler søndag.

– De har kanskje Premier Leagues beste keeper i mål. Og lengst fremme har de Firmino, Mané og Salah, som er kjempegode. Salah er altså toppscoreren i Premier League, bare så det er nevnt. På midten tror jeg pasningmesteren Thiago Alcantara kommer til å stå og styre. Det gjør at de tar grep om kampen og gjør at de kommer til å gjøre det veldig, veldig vanskelig for United å ta med seg noen ting som helst.

Derfor tror Huseklepp på bortelaget

Kollega og navnebror Huseklepp holder imidlertid en knapp på gjestene fra Manchester United.

– De er i strålende form, klart best form av de to, og de de klarer å vippe alle kampene sine i sin favør. Liverpool er i en liten blindgate akkurat nå, sier den tidligere landslagsangriperen.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap overtok ligaledelsen fra Liverpool etter tirsdagens borteseier på Burnley, og nå tror Huseklepp at de røde djevlene blir værende på topp.

– De offensive spillerne i Manchester United i betraktelig bedre form enn Liverpools. Og det siste, og det viktigste spørsmålet, er forsvaret til Liverpool. De har ikke vært like solide denne sesongen, og det får de problemer med på søndag, sier Huseklepp.

