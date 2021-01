Steinar (40) sperret opp øynene da han så hva som foregikk utenfor hytta: – Kan ikke skjønne det er lovlig

Hytteeier Steinar Tafjord reagerte da Ex on the Beach-produksjonen plutselig dukket opp rett utenfor hytta hans i Hemsedal. – Trodde det var et tyveri, sier han til TV 2.

I forrige uke skrev TV 2 at den kontroversielle reality-serien «Ex on the Beach» skulle starte innspillingen av en ny sesong i fjellkommunen Hemsedal denne uken.

Ordfører Pål Terje Rørby var sterkt kritisk til hvordan produksjonsselskapet Rubicon gikk frem på, og sa at han ikke ønsket produksjonen velkommen.

Rørby mener de bevisst gikk bak kommunens rygg.

– Vi har hatt et rykte for å være en partybygd lenge, og etter at vi har hatt noen uheldige opplevelser har kommunen og næringen hatt en bevisst satsing for å komme bort fra det. Da synes vi det er trist at noe av det drøyeste som finnes av norske TV-serier går bak ryggen til kommunen og legger den typen produksjon her oppe, som er det stikk motsatte av det vi ønsker å fremstå som, sa ordføreren til TV 2.

Varslet av alarmsystemet

Nå går hytteeier Steinar Tafjord også ut mot produksjonen. For på mandag, da han var på jobb, fikk han uventet besøk.

– Jeg har et alarmsystem på hytta med kamera, og da jeg var på jobb på mandag fikk jeg varsel på telefonen om at det skjedde noe. Det første jeg så var to jeeper som kom ryggende helt opp til døra, forteller Tafjord til TV 2.

Det var Kampanje som omtalte saken først.

Da han så bildene fra alarmsystemet trodde Tafjord først at det var et innbrudd på gang.

– Jeg vurderte å ringe til politiet, men de virket så rolig. Plutselig kom det en ung jente med munnbind over øynene og munnen. Da begynte jeg å lure på hva faen som skjer, sier Tafjord.

– Noe rart som skjer

Hytteeieren kontaktet registrerte skiltnummeret, og kontaktet eieren av bilene.

Han kunne fortelle at bilene var leid ut til produksjonsselskapet Rubicon. Tafjord tok så kontakt, og fikk forklart at det bare var en bil som hadde rygget opp på tomten.

INNSPILLING: Bilder fra alarmsystemet til Tafjord viser at produksjonen holdt på rett utenfor hytta til Tafjord over lengre tid. Foto: Privat

Men på alarmsystemet til Tafjord var det full action. Kameraer ble rigget opp, og opptakene var i gang.

– Etter noen timer ser jeg at en dame fra produksjonsteamet prøver å åpne opp døren på min hytte. Det er noe rart som skjer inni deg når du ser mange mennesker på hytta og tomta di, sier han.

Tafjord understreker at han ikke har et problem med hverken Ex on the Beach eller produksjonen bak, men reagerer på måten de gikk frem på.

– Overtramp

– Det gikk til slutt en faen i meg, og jeg synes ikke noe om måten de tar seg til rette på, sier han og legger til:

– Dette er et overtramp på en privat tomt. Vi har overhodet ikke fått beskjed om at det skal være en produksjon på nabohytta, og hvert fall ikke at de skal bruke vår tomt til innspilling.

REAGERER: Hytteeier Steinar Tafjord liker dårlig hvordan produksjonen har tatt seg til rette på. Foto: Privat

Hytteeieren sier at dersom produksjonen hadde spurt på forhånd, så hadde de fått lov.

– Grensa brøyt de, da en person prøvde å åpne døra. Det var dråpen, og jeg kan ikke skjønne at det er lovlig, sier Tafjord.

Ifølge Tafjord forklarte produksjonen at de hadde banket på døra søndag kveld. Da var det imidlertid ingen på hytta.

– De kan ikke bare ta det for gitt at det er lov, når ingen svarer. Jeg vet også at de ikke var der, for da hadde jeg hatt video av det også, sier Tafjord.

– Situasjonen er avklart

Hytteeieren sier at han ikke har noe mål med dette, annet enn å sette søkelys på hvordan TV-produksjoner tar seg til rette.

– Jeg kommer ikke til å stille krav om at de skal beklage eller gjøre opp for seg, men måten de har oppført seg mot meg på, er ikke greit, sier Tafjord.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Discovery Ola Magnus Svihus. Han viser til kommentaren han ga til Kampanje, som omtalte saken først.

– Produksjonen har rygget opp en blindvei for å kunne filme flere ankomster med bil. En deltaker har da gått uten tillatelse for å kunne skifte klær ved hyttetomta. Produksjonen var i kontakt med hytteeier etter filmingen i går, og vårt inntrykk er at denne situasjonen er avklart, sier Svihus.

Tafjord mener imidlertid det ikke stemmer at det kun var én person på tomta hans. TV 2 har også sett en rekke videoer fra alarmsystemet som viser at både flere deltakere og produksjonen var utenfor hytta over lengre tid.

– Hvis han opplever det som belastende at vi har oppholdt oss på tomta hans, så beklager vi det, sier Svihus i Discovery.