VM-fest er blitt koronakaos

VM i Egypt skulle bli tidenes håndballfest. I stedet er det i ferd med å bli et totalt kaos. Tirsdag trakk Tsjekkia og USA seg fra mesterskapet på grunn av koronautbrudd i troppene deres. Og det er sikkert ikke de siste som dropper ut.

Foran kvinnenes EM i desember var det mange som var skeptiske til at det ville la seg gjennomføre, inkludert meg selv.

Frykten var at det skulle komme smitte inn i «den røde boblen» lagene skulle oppholde seg i. At rutinene før lagene ankom Danmark ikke ville være gode nok.

Men ingen lag tok med seg smitte inn i boblen og de danske arrangørene gjennomførte, om enn med litt flaks, et prikkfritt mesterskap.

Det er kanskje derfor ingen har vært like kritiske til VM i Egypt. Eller kanskje man har visst at sjansene for at Hassan Moustafa ville lytte uansett ville være små.

Den siste uken før mesterskapet har det dukket opp smitte i en rekke lag. Aller verst rammet er Norges gruppemotstander USA, som har fått påvist smitte hos 18 spillere.

Da Tsjekkia tok avgjørelsen om å trekke seg var det kjent at 13 spillere hadde testet positivt for Covid-19, i tillegg var fire spillere i karantene. Da tok de den vanskelige avgjørelsen om å trekke laget fra VM.

Ikke overraskende valgte USA å ta den samme avgjørelsen. Jeg er ganske sikker på at Norge, Frankrike og Østerrike hadde veldig lite lyst til å gå på banen mot tolv amerikanere som kom rett fra treningsleir med 18 smittede lagkamerater. Sjansen for at flere av dem kan være smittet er mer enn stor. Da var det eneste rette å trekke seg og overlate plassen til Sveits.

Dette mesterskapet skulle bli et frieri til publikum i USA. Alle kampene skulle streames direkte av ESPN+, i stedet er det blitt et mareritt for Robert Hedin og hans gutter. Jeg skjønner godt at det satt langt inne å trekke seg når de har fått denne muligheten. For dette skulle bli første steg mot å gjøre håndball kjent til OL i Los Angeles i 2028.

Kapp Verde og Brasil har også smitteutbrudd i sine tropper. Så både Nederland og Montenegro har nok begynt å sjekke flybilletter til Egypt.

Så er spørsmålet om det er noen voksne hjemme hos Det internasjonale håndballforbundet. For det har vært helt stille fra både arrangør og IHF etter at meldingene om positive tester begynte å komme.

De måtte ta den tunge avgjørelsen om å spille kampene uten publikum. Nå spørs det om de bør vurdere å ta en enda tyngre avgjørelse.

Nord-Makedonia har ligget på treningsleir, vel vitende om at de kunne bli hentet inn som reserver dersom et lag måtte trekke seg. Sveits er også klare for å dra til Egypt, men det spørs hvor langt ned på listen over reserveland en kommer før laget ikke er klar for å dra til Egypt. VM starter tross alt onsdag.

Begynner smitten å bre seg inne i «den røde boblen» i Egypt, så er kaoset totalt. Da er det ingen annen løsning enn å si stopp – uansett hvor vondt det vil gjøre for Moustafa.

En må føle litt med arrangøren. For dette skulle bli en folkefest, og det ville det blitt. Egypt hadde lenge publikumsrekorden på en håndballkamp. 32 000 var til stede da Egypt slo Danmark i U-VM-finalen i Kairo i 1993. Hadde vertsnasjonen kommet til en semifinale, ville det blitt elektrisk.

Nå blir det ikke publikumsfest, men det kan fortsatt bli håndballfest. Dersom alle er disiplinerte nå, og følger de retningslinjer som er lagt, så kan det bli noen fantastiske dager for alle oss som elsker håndball.

Nå krysser vi fingre og tær for at boblen ikke sprekker. For det er ingen som håper at VM skal bli avlyst, og vi trenger to og en halv uke med håndballfest nå.