Pogba sendte Manchester United på tabelltopp

Burnley - Manchester United (0-0) 0-1

Se sammendrag i videovinduet øverst.

For første gang siden 15. september 2017 ligger Manchester United på tabelltoppen i Premier League. Det skjedde etter at Ole Gunnar Solskjærs gutter vant hengekampen sin mot Burnley tirsdag kveld.

Dermed har de røde djevlene tre poeng ned til Liverpool på 2. plass – som de møter førstkommende søndag på Anfield.

– Vi er snart halvveis i sesongen og tabellposisjonen viser vi har gjort en del riktig. I mai tenker vi ikke hvor vi lå i januar, men vi er fornøyd med posisjonen og gleder oss til neste kamp. Kampen mot Liverpool blir en realitetssjekk mot laget som har vært best de siste 2,5 årene, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Kristiansunderen innrømmer at det trolig var få andre enn ham som hadde trodd før sesongen at de skulle reise til Anfield som serieleder i januar.

– Jeg er en drømmer. Jeg drømte om denne jobben her også, og det var ikke mange som trodde det heller... Du må ha troen selv, sier han med et stort smil.

En scoring fra Paul Pogba etter 70 minutter sikret Manchester United seieren. Franskmannen klinket til på volley like utenfor vertenes 16-meter – skuddet gikk via Burnleys Matthew Lowton og mellom beina på Nick Pope.

– Vi gjorde det bra og vant kampen. Det var en bra kamp fra alle av oss, dette må vi fortsette med. Jeg er selvfølgelig glad for at vi er i toppen, men det er fremdeles en lang vei å gå, sier Pogba til Sky Sports.

Merkelig VAR-situasjon

Lagene gikk til pause med 0-0, til tross for en meget innholdsrik første omgang.

Harry Maguire trodde han stanget gjestene i ledelsen etter 36 minutter, men etter en VAR-sjekk valgte Kevin Friend å annullere scoringen, grunnet aktivt armbruk av Maguire.

Like før halvtimen var spilt oppstod det en merkelig situasjon på Turf Moor. Edinson Cavani kom alene gjennom med Nick Pope, men ble taklet av Robbie Brady i siste liten.

Dommer Kevin Friend viste Burnley-spilleren det gule kortet, før han vendte seg mot Luke Shaw.

For i forkant av gjennomspillet til Cavani meide Luke Shaw ned Johann Gudmundsson. Friend valgte å kikke på skjermen sin, før han etter flere minutter valgte å også vise Shaw det gule kortet.

– Dette skjer fordi Friend starter med å se på den første situasjonen. Han får beskjed om at det kan være et potensielt rødt kort, men kommer frem til at det er gult kort og frispark. Dermed så er det som skjer etterpå, med Robbie Brady og Cavani, helt uvesentlig. For da nuller den første situasjonen ut situasjon nummer to, forklarer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt situasjonen.

Manchester Uniteds neste kamp i Premier League er mot Liverpool på Anfield, søndag fra klokken 17.30.