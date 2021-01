Donald Trump til Biden: – Du bør være forsiktig med hva du ønsker deg

Trump taler i Alamo, Texas ved muren som er bygget på grensen mot Mexico. Muren var det mest profilerte valgløftet til Trump da han gikk til valg i 2016. På tross av at han lovte at Mexico skulle betale for konstruksjonen er det amerikanske skattekroner som har finansiert muren.

– De sa det ikke kunne bli gjort, men vi klarte det, sa Trump om muren, og skrøt av de som har bygget muren. Presidenten mener muren vil gjøre underverker for USA.

Sendte stikk til Biden

Deretter gikk han til angrep på sine meningsmotstandere og hans etterkommer Joe Biden.

– Jeg sier til Biden, du bør være forsiktig med hva du ønsker deg, sier Trump.

Han gjør det klart at han mener det er helt uaktuelt at han skal avsettes av det 25. grunnlovstillegget, men mener at prosessen som nå pågår i Kongressen vil slå tilbake på Biden og hans administrasjon.

Deretter gjentok han mener han er utsatt for en heksejakt.

INSPEKSJON: Donald Trump fikk en se på muren mot Mexico. Foto: Alex Brandon

Pence lover sømløs overførsel

Samtidig har Trumps visepresident Mike Pence forsikret at regjeringen samarbeider for å sikre en smidig overgang når Joe Biden overtar som president, melder NTB.

I en telefonsamtale med USAs guvernører om koronapandemien tirsdag sa Pence at administrasjonen er midt i overgangen til en ny president. Administrasjonen samarbeider «omhyggelig» med påtroppende president Joe Bidens team, sa visepresidenten.

Han takket videre guvernørene for deres lederskap under pandemien og lovet dem en «sømløs overgang» til en ny regjering.

Donald Trump går av som president 20. januar, og det er ikke ventet at Pence vil støtte Demokratenes krav om at han avsettes før det.

Mener talen var innafor

Trump holdt en tale i forkant av stormingen den 6.januar, da han hadde kalt inn til en demonstrasjon mot godkjenningen av valgresultatet utenfor Det hvite hus.

I talen gjentok han de tilbakeviste løgnene om at valget er stjålet, og at oppfordret tilhengerne til å marsjere mot Kongressen. Trump ba også de fremmøtte om å «fight like hell», eller «kjempe som helvete». mot godkjenningen av valget.

De folkevalgte i Kongressen måtte evakuere, og Trumps egne visepresident måtte fraktes med sin familie ned i bunkeren under Det hvite hus. I etterkant har det kommet fram at mobben utenfor Kongressen hadde satt opp en galge, og ropte «heng Mike Pence».

Ifølge reportere som snakket med Trump før han reiste fra Det hvite hus tirsdag, skal han ha sagt at det ikke var noe i veien med talen han holdt, og at den var «passende».

– De har analysert talen min og mine ord og det siste avsnittet - min siste setning - og alle mente det var «helt passende», skal Trump ha sagt ifølge Bloomberg-reporter Jordan Fabian. Det er uklart hvilken analyse og hvilken aktør presidenten viser til.

Riksrettstiltale er klar

Demokratene i Representantenes hus la mandag frem et utkast til den andre riksrettstiltalen mot Trump.

De argumenterer for at Trump oppfordret til opprør da han hisset opp folkemengdene i forkant av stormingen av Kongressen.

Tiltale-forslaget kom kort tid etter at demokratene la fram en resolusjon for å benytte det 25. grunnlovstillegget for å avsette Trump. Resolusjonen ble raskt blokkert av republikanske representanter.

Om det blir flertall for riksrett i Huset går saken til senatet, som er den dømmende myndighet i en riksrettsak. Det trengs to tredel flertall i senatet for en fellende dom.

For å aktivere det 25. grunnlovstillegget må visepresident Mike Pence få med seg halvparten av regjeringen på å avsette presidenten. Om Trump motsetter seg vil saken gå til Kongressen.

