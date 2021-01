USA-vikaren tør ikke tippe resultatet mot Norge: – Da kommer jeg i trøbbel

18 spillere har testet positivt for koronaviruset i USAs tropp, og utfordringene står i kø for amerikanerne før møtet med Østerrike torsdag.

J.D. Orr er hentet inn som Robert Hedins stedfortreder for USA, og han har stålsatt seg på en knalltøff åpningsuke.

– Jeg tror at vi fremdeles er i stand til å spille. Men den første uken mot Østerrike, Frankrike og Norge kommer til å bli ekstremt vanskelig med en begrenset benk. Jeg antar at vi ikke kan ha flere spillere. Men en av våre store mål er å vinne én kamp, og det tror jeg vi kan klare, sier USAs vikartrener til TV 2.

Amerikanerne møter Norge førstkommende lørdag, men Orr er ordknapp om hvordan han tror kampen kommer til å utspille seg.

– Jeg kommer mest sannsynlig i trøbbel om jeg tipper hva resultatet blir mot Norge, sier han.

– Det er veldig kaotisk

Norges tidligere landslagssjef i håndball, og nå USA-sjef, Robert Hedin har selv testet positivt for viruset og får ikke lov til å reise før han har avlagt en negativ prøve.

Samtidig har J.D. Orr fått minimalt med tid til til å forberede seg før åpningskampen torsdag.

– Alt er veldig kaotisk. Det er noe som ingen av oss har opplevd tidligere. Vi prøver å finne ut hva vi skal gjøre videre. Vi må se om vi har nok spillere til å stable sammen et godt nok lag. Jeg vet at vi har mistet noen, men vi har fremdeles et veldig sterkt lag, påpeker Orr.

– I går kveld fikk vi meldingen om at 18 stykker var smittet. Det var definitivt et sjokk, spesielt med tanke på omfanget. Det var ingen som så det komme og det var veldig frustrerende. Alle hadde maske på hele tiden, men vi jobber fremdeles med å finne ut hvor det startet, avslutter han.

Sender 12 spillere onsdag

Robert Hedin sa til Aftenposten tirsdag at de kommer til å sende 12 spillere til Egypt på onsdag.

Hedin som selv testet positivt for viruset, sitter i Danmark hvor laget har oppholdt seg og lagt ned VM-forberedelsene.

– Det er klart det er kaos. Det er mange som er urolige over hva som skjer. Vi går og venter, har stoppet all trening og oppholder oss kun på rommene, sa Hedin til TV 2 tirsdag.