– Ikke planlegg for utenlandsreiser i påsken

De siste månedene UDs reiseråd vært at de fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjaldt i første omgang frem til 15. januar.

Nå opplyser UD at rådet forlenges frem til 1. mars.

- Selv om vi har forholdt oss til pandemien i snart ett år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren sier at folk må belage seg på at det vil være reiserestriksjoner også i påsken.

– Folk bør ikke nå planlegge for utenlandsreiser i påsken, sier hun.

Det har blitt gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller FHIs smittekrav. Per i dag er det kun noen få områder i Finland det er gjort unntak. Resten av Europa og verden betegnes som rødt.

Det betyr at alle som kommer til Norge fra utlandet må i karantene ved hjemkomst. Før jul reduserte regjeringen karantenetiden fra ti til syv dager, så sant man tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

