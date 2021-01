Tsjekkia har trukket seg fra håndball-VM

Tsjekkia har fått påvist koronasmitte blant tolv av 21 spillere.

– Skuffelsen er enorm. Vi trodde vi kunne reise, men situasjonen er veldig uheldig og vi må godta det, sier trener Daniel Kubes på en pressekonferanse.

– Etter testene viser det seg rett og slett som umulig å reise, sier Kubes.

Den endelige avgjørelsen ble tatt tirsdag morgen.

– Vi setter all vår energi i muligheten for deltakelse, men situasjonen i verden er forskjellig fra land til land. Jeg tror hver nasjon gjør det som trengs for å overleve, følger Kubes opp.

Nord-Makedonia vil mest sannsynlig overta Tsjekkias plass.

Også Norges motstander USA har vært har rammet av et smitteutbrudd før VM starter i Egypt. Hele 18 spillere har testet positivt for koronaviruset i USA. Amerikanerne møter Norge førstkommende lørdag.

– Det vil ikke overraske meg om flere lag trekker seg

TV 2s håndballekspert Bent Svele frykter nå at flere lag skal melde frafall.

– Jeg håper at dette ikke er bare begynnelsen. Men det er mye som kan tale for det når man ser alle lagene med smitte rundt om. Det vil overraske om ikke lag kommer til Egypt med smitte. Vi får krysse fingrene for at det blir et mesterskap, men når et europeisk lag som Tsjekkia må trekke seg vil det overraske meg om det ikke er flere lag som også må gjøre det. Jeg håper at det er et engangstilfelle, men jeg tror ikke det, sier Svele.

– Det viktigste er at de ikke gambler med spillernes helse. Jeg synes det er skummelt, legger han til.

Tirsdag ble det meldt at det er fem smittede i Brasils tropp, som har oppholdt seg i Portugal den siste tiden. VM-nasjonen Kapp Verde bekrefter tirsdag at de har syv positive Covid-19-tilfeller i troppen. Nå forblir laget i isolasjon i Portugal mens de avventer ytterligere tester.