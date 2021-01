Høyreekstreme deler bombeoppskrifter og planlegger væpnede aksjoner

Temperaturen har vært på kokepunktet i USA siden Kongressen ble stormet den 6. januar.

Fem mennesker, blant dem to politimenn, døde i opptøyene da voldelige Trump-tilhengere brøt seg inn i Kongressen mens de folkevalgte formelt godkjente resultatet fra høstes presidentvalg.

Nå frykter det føderale politiet FBI voldelige opptøyer og væpnede aksjoner før og under innsettelsen av Joe Biden.

Boogaloo Boys blant de sentrale

Flere av truslene skal også være svært konkrete.

Ifølge Fox News sendte FBI i desember ut et notat til lokalt politi over hele USA der de advarte mot at medlemmer av Boogaloo-bevegelsen vil holde væpnede aksjoner den 17. januar.

PENGUIN PLATOON: Boogaloo-bevegelsen stiller ofte tungt bevæpnet. De utmerker seg også ved å ofte bruke Hawaii-skjorter. Foto: Jeff Kowalsky

«Enkelte følgere indikerte en at de er villige til å bruke vold for å fremme sin ideologi», skriver FBI i notatet.

Boogaloo-bevegelsen befinner seg på ytre høyre, og er kjent for blant annet være anarkister, og for å anse seg selv som en milits. De er ofte bevæpnet når de holder markeringer, og de bærer ofte en versjon av det amerikanske flagget med svarte striper.

HØYREEKSTREME OPPTØYER: FBI frykter flere slike scener før Biden får ta over som president. Foto: Stephanie Keith

Deler bombeoppskrifter

Fox skriver at FBI har etterretning om som tilsier at det vil holdes demonstrasjoner i alle de 50 delstatene i dagene mellom nå og innsettelsen av Biden.

I forkant av disse aksjonene skal høyreekstreme aksjonister nå benytte krypterte plattformer for å planlegge spetakkelet. I de krypterte kanalene deler aktivistene kunnskap om hvordan man lager bomber og hjemmelagde våpen, skriver NBC.

Den krypterte chatte-appen Telegram skal være blant forumene der informasjonen deles. Aktiviteten blant de høyreekstreme har økt siden flere sosiale medier slo ned på ekstreme miljøer etter stormingen av Kongressen den 6. januar.

Ifølge NBC er en kanal som har ordet «fascist» delt oppfordringer om å skyte politikere.

150 mistenkte

The Washington Post har også fått tilgang på et notat der de advarte mot at et FBI-kontor i Virginia skrev 5. januar at ekstremister forberedte seg til å reise til reise til hovedstaden Washington, D.C. for å utøve vold og «krig»

Ifølge New York Times jakter FBI 150 mistenkte etter stormingen av Kongressen. De har mottatt mer enn 70.000 tips siden opptøyene, skriver NBC News.

Flere av de involverte i Kongress-stormingen er pågrepet, og venter på rettssak.

STORMET KONGRESSEN: Flere er pågrepet, og mange er mistenkt etter opptøyene i Washington. Foto: Olivier Douliery

Brøt tausheten

Mandag snakket Trump offentlig for første gang siden stormingen av Kongressen.

Han sa da at han mener han ikke gjorde noe galt da han egget opp sine tilhengere før de angrep Kongressen. Han kalte også den pågående riksrettsprosessen som former seg mot han i Kognressen for «latterlig».

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikkens historie. Det vil utløse et voldsomt sinne, sier Trump, og beskriver prosessen som latterlig.

– Det at Nancy Pelosi og Chuck Schumer nå fortsetter med denne prosessen vil være farlig for landet vårt. Jeg ønsker ikke noe vold, sier Trump og går uten å svare på spørsmål fra pressen.

Han nevnte ikke sin egen rolle i Kongress-stormingen.

– Vil du be dine tilhengere avlyse om de planlegger en væpnet marsj for deg?, roper en reporter etter Trump, men han ignorerer spørsmålet.