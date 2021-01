Tidligere idrettsprofil tiltalt for grovt bedrageri og vold

En tidligere idrettsutøver som har vært en profil på landslagsnivå i sin idrett, er tiltalt for vold, oppbevaring av narkotika og et grovt bedrageri mot NAV.

Det siste året har politiet etterforsket to straffesaker mot mannen. Nå er det tatt ut tiltale i begge sakene.

I den ene saken står han tiltalt for to voldshendelser og oppbevaring av narkotika.

I den andre saken står han tiltalt for grove bedragerier mot NAV.

Dermed må han møte både i Bergen tingrett og en annen tingrett på Vestlandet denne våren.

Mannen nekter straffskyld i begge sakene.

Anmeldt av politiet

Politiadvokat Sidsel Tunestveit i Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen nylig ble gjort kjent med voldstiltalen.

Ifølge tiltalen var han voldelig mot en person han kjenner, i september 2019. Politiet rykket ut og anmeldte hendelsen.

Nesten tre måneder senere rykket politiet igjen ut til en voldshendelse, der han ifølge tiltalen utøvde vold mot to personer. Samtidig fant politiet totalt 18 tabletter med narkotiske virkestoffer.

– Han erkjenner ikke straffskyld for vold. Dette er en sak som har flere sider enn det som fremgår av tiltalen og hvor min klient kan mener at han kan føre beviser for sin versjon av saken, sier mannens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere den delen av tiltalen som gjelder brudd på legemiddelloven.

Forsvarer: – En misforståelse

I den andre saken står den tidligere idrettsprofilen tiltalt for grovt bedrageri, fordi han har fått utbetalt 523.170 kroner fra NAV som han ifølge tiltalen ikke hadde krav på.

Politiet mener han har levert elektroniske meldekort til NAV der han opplyste å ha jobbet 454 timer mellom januar 2017 og april 2019, selv om han egentlig hadde jobbet og mottatt lønn for 2609,5 timer.

FORSVARER: Linda Ellefsen Eide. Foto: NTB

Politiadvokat Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt opplyser til TV 2 at de fikk en anmeldelse fra NAV 17. februar i fjor, og at de deretter kalte mannen inn til avhør.

– Vi har ikke sett behov for andre etterforskningsskritt i denne saken. Det materialet politiet får fra NAV, pleier å være grundig, sier Skaar.

Idrettsprofilen nekter altså straffskyld også for dette.

– Min klient mener at det beror på en misforståelse der han har jobbet frivillig. Han har hatt en opplevelse av at det har vært klarert med NAV, sier advokat Ellefsen Eide.

De to sakene skal opp for retten i mars og april.