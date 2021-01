Tybring-Gjedde ønsker gjenvalg til fylkesstyret i Oslo Frp

Da Frp-ledelsen ekskluderte den tidligere fylkeslederen i Oslo Frp fjernet de samtidig hele styret. Men nå har «ryddesjef» Ketil Solvik-Olsen og co spurt om de vil ha gjenvalg.

– Valgkomiteen er i arbeid foran årsmøtet og har forespurt alle som satt i styret om de ønsker gjenvalg, og alle som har svart sier ja, opplyser Solvik Olsen til TV 2.

Han leder arbeidet med å gjenoppbygge Oslo Frp.

Tre personer i det tidligere styret er ikke medlemmer lenger. Det er den ekskluderte fylkeslederen Geir Ugland Jacobsen, hans nære allierte Kent Andersen og tidligere styremedlem Dag Myhre.

TV 2 har tidligere meldt at Andersen har meldt seg ut av Frp, og får nå bekreftet at også Myhre har forlatt partiet.

Fylkesstyret som ble fjernet før jul bestod av elleve faste medlemmer, men nå er det altså bare åtte igjen. I tillegg kommer partileder Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde, som automatisk er med i styret som stortingsrepresentanter.

Bare èn i tenkeboksen

Sju av de åtte som har fått spørsmål om gjenvalg har svart ja, får TV 2 opplyst fra kilder nær prosessen, blant de som ønsker gjenvalg Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Hun har ikke besvart TV 2 spørsmål om hvordan hun ser på å ta fatt på styrejobben hvis hun blir valgt inn i styret på årsmøtet til Oslo Frp.

Tidligere styremedlem Lisbeth Natland er i tenkeboksen.

– Spørsmålet er til utredning, sier Natland, som ikke ønsker å kommentere dette nærmere.

Årsmøtet skal holdes 6. mars, der det nye fylkesstyret med minst tre nye medlemmer skal velges.

Før dette kommer Solvik-Olsens fungerende styre med en innstilling til hvem som skal stå på nominasjonslisten for Oslo Frp til Stortinget. Nominasjonsmøtet er fastsatt til 13. mars.

Sår tvil om 2.plassen

Ektemannen Christian Tybring-Gjedde stod på andreplass på nominasjonslisten før sentralstyret kastet alle kortene og overlot til Solvik-Olsens fungerende styre å legge dem på nytt.

Nå er spørsmålet om han får andreplassen uavklart, ifølge flere sentrale kilder.

Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring‐Gjedde er et markant poltikerpari Oslo Frp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidet med å velge kandidater til Stortinget starter etter at alle Frp-lagene i Oslo har gjennomført sine årsmøter i januar og februar, opplyser valgkomiteens leder Peter N. Myhre.

– Håper du å kunne legge fram et forslag som det er full oppslutning om på nominasjonsmøtet?

– Jeg har aldri vært med på et møte i Oslo Frp der nominasjonskomiteens innstilling bare har blitt klappet gjennom, sier Myhre.

TV 2 har tidligere skrevet at Siv Jensen er sikker på førsteplass, men at Tybring-Gjedde kan bli vraket, ifølge kilder nær prosessen.

Hans posisjon skal ha blitt ytterligere svekket etter eksklusjonen av Jacobsen.

Det blir pekt på at maktbasen til Tybring-Gjedde i Oslo ikke lenger er så sterk som den var etter at Jacobsen og Andersen gikk ut av partiet.

Tybring-Gjedde publiserte kort tid etter Jacobsens eksklusjon et Facebook-innlegg der han spurte sin følgere om hva de mente om Jacobsens prosjekt og om de trodde han ville lykkes. Dette skapte irritasjon i deler av partiet.

Skal ha vært nær eksklusjon

Kilder opplyser til TV 2 at Tybring-Gjedde skal ha vært farlig nær en eksklusjon, men partiledelsen konkluderte med at prisen ville bli for høy. Det var ikke ønskelig med en ny runde med eksklusjon som kunne utløse flere utmeldinger, ifølge kildene.

Tybring-Gjeddes uttalelser om Trump skal ha bidratt til å svekke ham.

Ifølge Siv Jensen uttalte Tybring-Gjedde seg i strid med partiets linje da han fremmet USAs president Donald Trump som kandidat til Nobels fredspris, og etter Trump-tilhengernes storming av kongressen, angret han heller ikke på nominasjonen.

– Nei, det gjør jeg ikke. Han var kvalifisert til det og fulgte Nobels testamente til punkt og prikke. Han trakk styrker tilbake fra Midtøsten, holdt fredsavtaler, inngikk fredsavtaler mellom Israel og landene rundt, sa Tybring-Gjedde til TV 2 i forrige uke og la til:

– Men i etterkant har han hatt en oppførsel som selvfølgelig diskvalifiserer han fra slike priser, til tross for at handlingen isolert sett kvalifiserer til det.

Gleder seg

Tidligere nestleder Andreas Meeg-Bentzen ser frem til spennende uker i Oslo Frp.

– Dette ser jeg på med stor glede, og tror det blir gøy, sier han.

Meeg-Bentzen var innstilt av valgkomiteen som fylkesleder på forrige årsmøte, men tapte mot Ugland Jacobsen, som stilte som motkandidat.

Nå er han igjen åpen for å bli leder.

– Jeg har rett og slett sagt at jeg stiller meg disponibel, uten å konkretisere hva jeg stiller som, så får vi se hva som kommer på bordet.

Frp-politiker Andreas Meeg-Bentzen er politiadvokat i Oslo Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Han er fornøyd med at det nå står tre ledige plasser som skal fylles opp.

– Det gir valgkomiteen gode muligheter til å finne gode kandidater.

– Har du tro på at det blir slutt på den interne striden nå?

– Ja, jeg håper virkelig vi får tid til å snakke politikk nå, og ikke interne stridigheter, det kommer det ikke noe godt ut av, sier han.

Oslo Frp har i valg etter valg gått nedover og fått lavere oppslutning enn partiet nasjonalt, og endte i 2019 på åttende plass blant partiene i Oslo med 5,3 prosents oppslutning.

– Tror du det er bedre sjanser nå for at Frp skal kunne gjøre det bedre?

– Det kan i hvert fall ikke bli verre. Jeg mener at de organisatoriske grep man har gjort var nødvendige. Nå må vi ikke se tilbake, men framover - nye koster, for en ny framtid, sier Meeg-Bentzen.