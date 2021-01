Stod bak mistillit til leder - nå skal hun skape ro i splittet Høyre i Oslo

Hun stod i spissen for mistillitsforslaget mot Øystein Sundelin, tidligere leder for Høyre i bystyret i Oslo. Likevel tror nyvalgt gruppeleder Anne Haabeth Rygg (47) at hun skal klare å samle partiet.

– Hvordan skal du klare å skape ro?

– Jeg er veldig glad for at vi fikk en løsning, hvor en av dem som ikke støttet forslaget ble nestleder. Jeg håper det kan være et første skritt på veien framover, sier Haabeth Rygg.

Hun sikter til Nicolai Øyen Langfeldt som overtok plassen som nestleder.

Påstander om løgn og dårlig lederstil var bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Øystein Sundelin(35) sist fredag. Han har ledet Høyres bystyregruppe siden 2019.

Mandag valgte Sundelin å trekke seg som gruppeleder før forslaget skulle behandles. Haabeth Rygg var en av dem som stod bak forslaget om mistillit. Det ble signert av 18 av 33 medlemmer av Høyres bystyregruppe, både medlemmer og varamedlemmer. I går kveld ble hun valgt til å overta etter Sundelin med 22 mot 11 blanke stemmer.

Gjennom helgen var det sterke reaksjoner i Høyre på språkbruk og personkarakteristikker i den betente saken. Sundelin sa til TV2 i går at han opplevde kritikken sårende.

Mistet verv til nesten 900.000 kr

Sundelin var også leder i byutviklingskomiteen i bystyret. Det er et heltidsverv, som i denne valgperioden har en godtgjørelse på 899.077 kroner i året. Dette tilsvarer 91 prosent av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant.

PÅ JOBBJAKT: Øystein Sundelin mistet også et heltids komiteleder-verv etter å ha trukket seg fra lederjobben for Høyre i Oslo bystyre. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

Sundelin trakk seg ikke fra dette komiteleder-vervet i går ettermiddag, men var innstilt på å kjempe videre for sitt politiske liv.

På møtet overtok Hermann Kopp (84) vervet midlertidig, til en ny kabal om verv skal legges neste uke.

– Er det uaktuelt at Sundelin fortsetter i det vervet?

– Ja, det er helt uaktuelt, sier Haabeth Rygh.

Hun understreker at det i dagene framover skal være en helt ordinær prosess i gruppestyret om utdeling av verv.

Øystein Sundelin sier til TV 2 at situasjonen ble mye lettere etter at han trakk seg som gruppeleder i forkant. Han opplevde møtet i går kveld som godt, hvor folk fikk snakket ut om saken.

Han fortsetter som medlem av bystyret.

– Jeg håper at dette bidrar til at Oslo Høyre nå kan samle troppene og komme seg videre til det beste for partiet. Jeg skal gjøre mitt for at Høyre fortsatt skal vinne valg, sier Sundelin, som må ut på jobbjakt.

Byrådslederkandidat?

Anne Haabeth Rygg blir nå opposisjonsleder i Oslo bystyre. Hun har vært aktiv i politikken siden 80-tallet, både som leder i Akershus Unge Høyre, byrådssekretær og politisk rådgiver i regjeringen.

Hun er ikke enig i at konflikten med Sundelin skyldes uenighet om politisk retning om graden av bilfritt byliv og miljø.

– Jeg er veldig opptatt av at Oslo skal bli en grønnere by. Jeg har jobbet med dette hele livet, og det står høyt på min agenda, sier hun.

HØYRE: Anne Haabeth Rygg blir opposisjonsleder i Oslo bystyre, etter skifte av gruppeleder. Foto: Høyre/NTB

For noen år siden tok hun skippersertifikat, hun har jobbet i reiselivet og innen kommunikasjon. I en årrekke har Haabeth Rygg bodd i båt i Oslo, og hun har vært selvstendig næringsdrivende.

Hun planla å være en bachbencher, da hun igjen vendte tilbake til politikken og er overrasket over at hun har endt opp som gruppeleder.

– Som Høyres fremste representant i bystyret, har du ambisjoner om å bli byrådslederkandidat før valget i 2023?

– Jeg tenker ikke på det nå i det hele tatt. Jeg får den rollen nå ut i fra den situasjonen vi er i. Man vet aldri hva livet bringer og jeg har aldri lagt noen store planer. Det er for tidlig å si noe om dette, sier Haabeth Rygg.

Ambisjonen hennes er å bygge et sterkt borgerlig samarbeid i Oslo og vise velgerne hva de kunne gjort, om de styrte byen. Koronapandemien vil skape debatt om hva byer skal være i årene som kommer, tror hun.

– Med hjemmekontor blir transportbehovet annerledes, blant annet. Hvis klimamålene skal nås krever det at vi alle lever litt grønnere i hverdagen, sier Anne Haabeth Rygg.