Har tapt millioner – staten gir 0 kroner i erstatning

TV 2 har tidligere fortalt om Bjørn Erik Kristiansen, Lise Gro Flakstad og Marit Larsen, som alle opplevde milliontap etter ukritisk avferd mens de hadde en impulskontrollforstyrrelse.

De gjorde alle svært oppsiktsvekkende ting mens de gikk på dopaminagonister, en medisin som brukes mot Parkinson, som påvirker belønningssenteret i hjernen. Uten impulskontroll fløy millionene.

Da de søkte om pasientskadeerstatning, fikk Kristiansen og Flakstad medhold i Pasientklagenemnda på at de var blitt feilbehandlet da de ikke fikk beskjed om de alvorlige bivirkningene.

Likevel; erstatningsforslaget som er lagt på bordet er foreløpig på 0 kroner.

Erstatningsordningen for pasienter Dersom du mener du har fått en skade som følge av feilbehandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Her kan du få en økonomisk erstatning

Dersom du får avslag i NPE, kan saken klages videre til Pasientskadenemnda, der Helseklage er sekretariatet

Dersom klagen får gjennomslag i Pasientskadenemnda, sendes den tilbake til NPE for erstatningsutmåling.

Larsen fikk avslag på hele saken sin, noe som nå er klaget videre til Pasientskadenemnda.

De får nå alle tre hjelp av advokat Janne Larsen i erstatningssakene.

– Nå er jo Parkinson i seg selv en alvorlig og vond diagnose å få, også opplever også mange i tillegg å få medisiner som gjør at de mister gård og grunn, så det er jo dramatisk, sier Janne Larsen, advokat hos Roander & Co, til TV 2.

Fortvilet kamp

I flere år har Lise gjort alt hun kan for å få en form for oppreisning.

Hun spilte bort mellom 5-6 millioner kroner, mistet huset og ektemannen, og sliter fremdeles med stor gjeld.

– Jeg drømmer om å kunne reise. Om å hjelpe barna mine økonomisk i starten av voksenlivet. Alt det som jeg egentlig hadde kunnet, hadde det ikke vært for medisinene og de tingene de fikk meg til å gjøre, sier hun til TV 2.

Hun har hatt så lite penger å rutte med, at hun måtte finne mat i containeren til butikker etter stengetid.

KAMP: Lise Gro Flakstad har lenge forsøkt å få erstatning fra staten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sammen med venninnen Inger Tømte har hun vært i kontakt med en rekke instanser for å få hjelp, men det er først etter at advokat Larsen kom inn i bildet at ting har skjedd.

– Nå har jeg iallfall fått medhold i at jeg burde fått bedre informasjon, men når jeg ikke får noen erstatning, så føles det litt ut som at de bare ler av meg. Det er helt forferdelig, er det ingen hjelp å få? spør hun.

– Søksmål

Advokat Larsen mener det er feil at pasientene ikke får noen erstatning, når de beviselig har hatt store tap som følge av bivirkningene de ikke ble opplyst om.

Da erstatningsforslaget kom på bordet etter at de fikk medhold i at de burde ha fått informasjon, kom overraskelsen.

– Dessverre er signalet så langt at de ikke mener det er et påregnelig tap. Det betyr at de ikke mener det er riktig at skadevolder skal dekke denne typen tap, men vi klager på det, sier Larsen.

I Flakstad sin sak var tapet på mellom 5-6 millioner kroner. Forslaget staten kom med: 25.000 i dekning til ekstra legeutgifter og 0 kroner i erstatning.

Kristiansen har enda ikke fått noe forslag, hans tap var på rundt 8 millioner, men Larsen tror utfallet blir det samme som i Flakstads sak.

– I noen av sakene venter vi fortsatt på et erstatningsforslag. Ifølge de signalene vi har fått, frykter jeg vi ikke får det vi mener er en riktig erstatning, sier Larsen.

Erstatningsforslaget er nå klaget på.

– Og dersom erstatningen fremdeles blir på 0 kroner,så tenker vi at det kan gå mot et slags felles søksmål for flere av parkinson-pasientene som har gått på disse medisinene, sier Larsen.

– Rettslig feil

Larsen mener dessuten de erstatningsforslagene de så langt har fått er rettslig uriktige.

– Jeg mener det er rettslig uriktig å hevde at man skal ha null i erstatning, når man er har anerkjent at det er en faktisk årsakssammenheng. Det er sikkert vanskelig for folk flest å forstå at det er årsakssammenheng, men så er det ikke rettslig årsakssammenheng, det betyr altså at skadevolder ikke skal dekke et tap, sier hun.

Hun sier det finnes lite sammenlignbare saker fra tidligere, og håper at et søksmål kan bane vei for ny rettspraksis.

– Jeg håper vi slipper det, men det er jo neste skritt dersom dere ikke får noen erstatning, sier hun.

Hun mener også at pasientene som søker pasientskadeerstatning blir holdt for narr.

– Når de får medhold i Pasientskadenemnda, så mener jeg NPE ikke følger nemndas instruks når de ikke gir erstatning. Man føler seg lurt, man har fått medhold, og så får man et erstatningsforslag som er null. Pasientene holdes for narr, sier hun.

Er usikre

TV 2 har snakket med avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE.

På spørsmål om hvorfor de ikke gir pasientene erstatning, er hun ærlig på at de synes dette er vanskelige saker.

– Tidligere har pasientskadenemnda vært klar på at for eksempel spillegjeld ikke blir dekket, men nå har de altså satt døra på gløtt for disse pasientene, sier hun.

Hun mener de trenger flere føringer fra Pasientskadenemnda før de kan sette en erstatning.

– Derfor ble denne erstatningen satt til 0, og de må klage saken til nemnda igjen, slik at de kan gi oss ordentlige føringer, sier hun.

– Hvorfor kunne dere ikke bare ta kontakt med Pasientskadenemnda og spørre dem hva de mener?

– Dette er vanskelige saker, og jeg forstår selvfølgelig at det er veldig dramatisk for dem det gjelder, men vi må altså få en ordentlig avklaring på hva slags summer som skal dekkes. Tidligere har vi for eksempel sett i retten at spillegjeld ikke dekkes, sier hun.

Samtidig beklager Gulaker at Lise har følt seg dårlig behandlet.

– Men dette er komplekse saker, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå hvordan vi behandler dem, sier hun.