Gjør du denne vanlige feilen når du kjører, vil det nå koste deg dyrt

I en spørreundersøkelse gjort av Politihøgskolen i 2019 svarte 44 prosent at de har brukt mobiltelefonen ulovlig under kjøring.

Dette ønsket myndighetene å gjøre noe med, og fra 1. januar i år ble bøtene for å bruke mobiltelefonen i bil nesten tredoblet. Nå får du 5000 kroner i bot og tre prikker på førerkortet dersom du blir tatt på fersken.

– Det å bruke mobiltelefon i bil når du kjører er en forferdelig uting. Det kan være livsfarlig for deg og for andre. Jeg tror det er veldig mange av oss som har syndet på dette området. Nå får vi hjelp til å ikke bruke mobiltelefonen når vi kjører bil, sier samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF), til God morgen Norge.

Han tror det er flere grunner til at så mange velger å bruke mobiltelefonen under kjøreturen.

– Det er fordi mobiltelefonen har vi med oss over alt. Det er lett å ta den opp og se på den når du kjører, og det er veldig farlig, sier Hareide, og forklarer:

– Kjører du 80 kilometer i timen, så er det sånn at du har kjørt 20-40 meter på 1-2 sekunder. Hvis du gjør det uten å se deg for kan det være livsfarlig og årsaken til at noen dør. Det kan og føre til alvorlige skader. Vi vet at dette er et stort problem, og da må vi gi signal fra myndighetene sånn at dette virkelig svir. Dette er en uting og noe vi vil ha bort, og da må vi bruke virkemiddel som gjør at vi kan bli kvitt dette problemet.

Ikke overrasket

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken, understreker også at dette er et stort problem.

– Vi så i 2020 at det var rundt 17.000 som ble bøtelagt for mobilbruk. Det er rundt 46-47 hver dag, og det er en uting og det utsetter andre for livsfare i trafikken, sier han, og forteller at det er aldersgruppen 25-30 år som blir hyppigst bøtelagt.

Fagdirektør i Politidirektoratet, Runar Karslen, er ikke overrasket over nordmenn sine vaner bak rattet.

– Denne regelen respekteres alt for lite og det er en av årsakene til at vi må skjerpe straffen, som gjør at etterlevelsen av denne regelen blir bedre, sier han og fortsetter:

– Skjerpende straff sammen med kontroller må til, for det må være en reell risiko for å bli tatt av politiet hvis man bryter denne forskriften. Så de to tingene sammen er åpenbart et godt tiltak.

Politiet sine tips

Tirsdag morgen var God morgen Norge med da politiet gjennomførte kontroller midt i Oslo sentrum.

Seksjonsleder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frode Andreassen, kunne da fortelle at seks personer ble bøtelagt i løpet av kort tid. Én av disse mistet lappen fordi vedkommende hadde flere prikker fra før.

Hans inntrykk er at de fleste er klar over de nye straffetiltakene.

– De fleste hadde fått med seg, men det er mye penger. Vi får en del reaksjoner på det, men det er alvorlig og det svir og det skal det gjøre også. Så vi håper at dette har en forebyggende effekt.

Andreassen har et tips til de som sliter å legge vekk mobiltelefonen under kjøreturen.

– Kanskje man skulle prøvd å ha det som en mobilfri sone; et lite friminutt mellom møter og henting i barnehagen. Jeg skjønner at folk har behov for å bruke mobiltelefon også når de kjører, men bruk håndfritt utstyr, påpeker han.

– Legg den i lomma og ha full fokus på veien. Da blir det trygt for alle parter, oppfordrer Pettersen Sunde i Ung i Trafikken.