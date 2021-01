31. oktober i fjor gikk den Oscar-vinnende skuespilleren Sir Sean Connery (født Thomas Connery) bort.

Han har vært med i en rekke filmer, men var nok aller mest kjent for å være den første som spilte James Bond på film. Han var agent 007 i totalt syv filmer, inkludert de fem første.

Han fikk etter hvert også en rekke andre filmroller, og rakk å bli et av de mest kjente navnene i bransjen.

På slutten av 80-tallet, da suksessen var godt i gang, bodde han i Marbella, Spania. Og mens han var bosatt der, kjøpte han seg en 1986-modell BMW 635i.

Nå, over 30 år senere, er bilen til salgs på auksjon. Inkludert er den opprinnelige kjøpekontrakten, der det står navnet til Sir Sean Connery.

Godt dokumentert

Bilen er i uvanlig god stand, noe som er godt dokumentert i salgsprospektet. Det ligger både video og et lass av bilder av både bilen i detaljer og all dokumentasjon som er tatt vare på, opp gjennom årene. Det er imponerende hvor mye som fortsatt kan dokumenteres.

I skrivende stund har høyeste bud passert 200.000 kroner, men budene kan fortsette helt fram til fredag kl. 20.30. Vi tipper den som ender opp med bilen, må betale mye mer enn det.

Her står den. Bilen som var i Sir Sean Connerys eie i nesten 10 år. Nå kan den bli din.

Sto lagret i 20 år

Sean Connery eide bilen i nesten ti år, fram til 1998. Da ble den kjøpt av en BMW-forhandler i Lancashire.

Her ble den lagret i 20 år, skriver auksjonssiden til The Market. Deretter ble den hentet til Luxembourg, hvor den igjen sto lagret, denne gangen i 11 år.

Felles for alle som har eid den, virker å være at de hele tiden har gitt bilen veldig godt stell.

Og takket være mye lagring, har den kun rullet 61.848 kilometer.

Hektisk periode

Forresten. Noe av forklaringen på den lave kilometerstanden, er nok også at Sir Sean Connery hadde ganske mye på kalenderen i årene han eide bilen. Han laget blant annet filmene Indiana Jones and the last crusade, Red October, The Rock og Highlander II, for å nevne noen.

Da ble det ikke så mye tid til å kjøre rundt på spanske veier i den lekre coupeen.

Apropos Spania: Siden den populære skotten bodde der da bilen ble kjøpt, er rattet på "riktig" side. Ikke dumt, med tanke på eventuell kjøring i Norge.

Klassisk interiør. BMW var tidlig ute med å vri midtkonsollen mot føreren. Manuell girkasse er det mange som vil sette pris på.

Ikke James Bond-utstyr

Selv om han kanskje kunne hatt lyst, fikk ikke Connery installert noen av det morsomme "ekstrautstyret" som enkelte av James Bond-bilene hadde.

Men bilen er fra fabrikken bra utstyrt. Her er det flott og tykt skinn (blått!), aircondition, cruise control (riktignok det eneste som ikke virker på bilen), kjørecomputer og elektriske vinduer.

Felgene er også originale, og i god stand, blir det opplyst.

Disse linjene kommer aldri til å gå av moten. Merk at det er de originale felgene som følger bilen.

Gromlyd

Men det som virkelig gjør bilen til en stjerne, i tillegg til det lekre designet, er motoren. Det er riktignok ikke toppmodellen: M635 CSi. Men en velfungerende 3,5-liters rekkesekser på 220 hk er ikke verst, det heller.

Da bilen var ny, kunne den sprinte fra stillestående til 100 km/t på friske 7,6 sekunder. Tenk deg flotte sommerdager, med vinduene nede og symfonien av seks sylindre i rekke ...

Hvis du ikke er fristet til å kjøpe bil fra England, akkurat nå, kan du jo vurdere noen som av er til salgs i Norge. I skrivende stund ligger det nemlig tre utgaver av denne generasjonen 6-serie på Finn.no, med prisantydning mellom 90.000 og 180.000 kroner.

Men oss bekjent har ingen av disse vært eid av en viss skuespiller fra Skottland ...

