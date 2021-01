Kilde lyttet til Svindal-råd: – Jeg kan ikke farte rundt i bagen

Aleksander Aamodt Kilde (28) tar grep for å gjenskape fjorårets sammenlagtseier i verdenscupen i alpint.

Se slalåm fra Kitzbühel på TV 2 og Sumo lørdag kl. 09.15.

– Jeg kan ikke farte rundt i bagen med det opplegget jeg har. Fly frem og tilbake, og bruke dager, tid og energi på det. Det er ikke noe jeg har energi nok til med det programmet jeg kjører, sier Kilde til TV 2.

TV 2 møter Kilde i den østerrikske byen Innsbruck. Der skal han leie en bolig ett år frem i tid. Det bestemte han seg for etter å ha fått tips fra Aksel Lund Svindal.

– Hadde det ikke vært for ham, så ville jeg vært mye mer usikker. Jeg spurte Aksel om han ville ha gjort det igjen hvis han hadde muligheten, og da sa han: «Ja, det hadde jeg». For det er faktisk veldig bra for sporten, og veldig beleilig og kult å gjøre i en periode du faktisk har muligheten til det, forteller Kilde.

Han forklarer at hovedgrunnen for flyttingen er mindre reisetid og mer hvile. Budstikka omtalte saken først.

Programmet til fjorårets sammenlagtvinner i verdenscupen er tett. Han konkurrerer i storslalåm, utfor og super-G.

– Jeg er den eneste som har det programmet i Norge per dags dato. Så for min del, og sportens del, var det et steg i riktig retning. En ofrer ting som venner og familie. Men dette er noe jeg skal gjøre i noen år til og smi mens jernet er varmt, sier alpinisten.

Kan bli problemer

Det er ikke helt sikkert om Kilde vil bli boende der et helt år. Han forteller at flere faktorer kan ødelegge planen.

– Jeg leier i første omgang, og så ser jeg hvordan det går. For hvis det ikke går med laget hjemme i Norge, at det krasjer litt der, så må jeg endre på ting, forklarer Kilde.

Flyttingen skjer bare et halvt år etter at han flyttet hjem og kjøpte hus i Bærum.

– Det huset kommer jo ikke til å gå noen vei. Og den dagen jeg legger skiene på hylla, eller at det ikke funker i Østerrike, så kan jeg flytte hjem der.

– Hva savner du mest med Norge?

– Det er mye jeg savner, men jeg er vant til å reise mye, så det er ikke så veldig annerledes. Jeg har fortsatt muligheten til å være i Norge. Det jeg kommer til å savne mest er maten, venner og familie. Og landet generelt. Om sommeren er det ingenting som er bedre enn Norge, smiler bæringen.

Jakten på storslalåm-seier

Så langt har det blitt to verdenscupserie for Kilde denne sesongen, etter to superdager i Val Gardena.

Han ligger på andreplass i sammendraget i verdenscupen. Men det er én ting som mangler: En pallplass i storslalåm. Disiplinen han selv har gullmedalje i fra junior-VM i 2013.

DOBBELSEIER: Aleksander Aamodt Kilde feirer utforseieren i italienske Val Gardena 19. desember. Foto: Alessandro Trovati/AP

– Fartsdisiplinene har tatt veldig mye fokus de siste syv årene. Det er nok mesteparten av grunnen. Hvis jeg kjører to gode omganger, så vet jeg at det er nok til å henge med toppen. Og bare det i seg selv er helt ufattelig for min del, forklarer bæringen.

Kilde skulle egentlig konkurrert i sveitsiske Wengen til helgen, men på grunn av koronautbrudd ble rennene flyttet til Kitzbühel. Neste gang Kilde konkurrerer blir derfor 22. januar.

– Vi vet jo at situasjonen i verden er som den er, og at den har vært det en stund nå. Så vi føler oss veldig heldige og privilegerte som får muligheten til å reise rundt i Europa og stå på ski.