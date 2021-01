Emanuela (15) forsvant sporløst - så fikk familien et mystisk brev som pekte mot Vatikanet

Nær elven Tiberen i Roma høres skrik og rop om rettferdighet. En gruppe mennesker har samlet seg utenfor borgen Castel Sant'Angelo. Dagen er nøye planlagt, og datoen 14. januar 2021 er ingen tilfeldighet.

På denne dagen skulle Emanuela Orlandi fylt 53 år.

Storebroren Pietro Orlandi har lett etter søsteren de siste 37 årene, og han kommer aldri til å gi seg før rettferdigheten seirer.

– Det er mange mennesker som holder sannheten skjult. Jeg lurer alltid på hvordan de har klart å leve med byrden i så mange år, sier Pietro til TV 2.

Kjente paven

SAVNET: Emanuela (15) ble sist sett i 1983. Foto: AP Photo/NTB

14. januar 1968 får Maria og Ercole Orlandi, bankmann i Vatikanet, sitt fjerde og nest siste barn. Lille Emanuela vokser opp i Vatikanstaten – verdens minste land med sine 724 innbyggere.

Gjennom årenes løp bruker de fem søsknene Vatikanets enorme parker som sin egen bakhage. Selv paven tar seg ofte tid til å snakke med barna.

– Livet vårt var fredfullt. Vi følte oss trygge innenfor Vatikanstatens høye murer. Naive som vi var, trodde vi aldri noe kunne hende oss. Men staten som skulle beskytte oss, snudde ryggen til, sier Pietro i en epost til TV 2.

Emanuela er 15 år, og hun har akkurat fullført sitt andre år på italienske liceo scientifico, som er en type forberedende skole før høyere utdanning.

Selv om skolen er avsluttet for sommeren, fortsetter Emanuela med musikktimer tre ganger i uken. Hun spiller tverrfløyte på skolen Tommaso Ludovico Da Victoria i Roma, og hun synger i tillegg i et kor.

– Hun var som mange andre jenter. Elsket musikk og spilte både piano og tverrfløyte. Drømmen hennes var å bli en musiker, sier Peitro, og legger til:

– Dessverre bestemte noen seg for å knuse den drømmen den 22. juni.

Pietro Orlandi avbildet 10. juli 2019. Til TV 2 forteller han om mistro til Vatikanstaten. Foto: Andreas Solaro/AFP

– Et vondt minne

Året er 1983 og kalenderen viser 22. juni. Klokken er rundt 15.00 og Emanuela er sent ute til musikktimen. Hun spør broren Pietro om han kan følge henne med bussen, men broren har andre planer.

Emanuela smeller i døren idét hun forlater familiens hjem.

– Det er et vondt minne. Hun insisterte på at jeg skulle bli med henne, og vi kranglet. Hun smalt igjen døren og dro. Jeg trodde aldri det skulle bli den siste gangen jeg så henne. Jeg har gått over det så mange ganger i hodet mitt – hadde jeg bare blitt med henne, så hadde dette aldri skjedd, har Pietro senere uttalt til The Guardian.

Vel fremme i musikktimen virker Emanuela distrahert. Tankene er et annet sted. På vei til skolen skal hun nemlig ha blitt tilbudt en salgsjobb for et kosmetikk- og skjønnhetsmerke.

Emanuela ringer hjem til søsteren og forteller om tilbudet, men 15-åringen blir anbefalt å ta det opp med foreldrene før hun takker ja.

Noen kilder opplyser å ha sett den mørkhårede jenta gå på bussen i Roma sentrum etter endt musikktime, mens andre hevder at hun satt seg inn i en mørk BMW.

Det eneste som er sikkert, er at den siste observasjonen av Emanuela er i sentrum av den italienske hovedstaden.

Hevder å ha sett henne

Da datteren aldri dukker opp etter musikktimen, kontakter foreldrene politiet. Likevel får ikke 15-åringen status som savnet før dagen etter.

De påfølgende dagene kan Romas innbyggere lese om den savnede jenta i de ulike dagsavisene.

Innen 30. juni er den pulserende og historiske byen dekorerte med over 3000 savnet-plakater med ansiktet til unge Emanuela, samt familiens telefonnummer.

Savnet-plakaten opplyser at Emanuela er 160 cm høy, samt antrekket hun sist ble sett i. Foto: AP Photo

I løpet av de kommende dagene mottar Orlandi-familien oppringninger fra to uavhengige personer. Begge hevder å ha sett Emanuela i sentrum av Roma. Ifølge mennene skal hun ha åpnet opp om at hun hadde rømt hjemmefra for å jobbe som selger for et kosmetikkmerke.

Men informasjonen som fremkommer fører ikke til en oppklaring.

Den første til å omtale forsvinningen som en kidnapping, er polskfødte pave Johannes Paul II. 3. juli holder han en apell hvor han snakker direkte til de ansvarlige.

Den massive oppmerksomheten omkring Emanuela setter et økt trykk på familiens fasttelefon.

Hevder hun ble brukt som en «byttehandel»

Anonyme innringere hevder 15-åringen er tatt til fange av en terrororganisasjon, som er knyttet til et drapsforsøk på paven.

I 1981, to år før Emanuelas forsvinning, hadde tyrkiske Mehmet Ali Agca utført et attentat mot pave Johannes Paul II på Petersplassen. Den høyreekstreme mannen skjøt for å drepe, men kulene traff paven i underlivet, venstre hånd og høyre arm. Agca blir dømt til livstid for drapsforsøket.

Det første bildet av paven etter drapsforsøket. Her avbildet på sykehuset i Roma 19. mai 1981. Foto: Arturo Mari/AP Photo

Familien Orlandi mottar telefoner om at terrororganisasjonen ønsker å bytte Agca mot Emanuela. Også Vatikanet, et nyhetsbyrå og Emanuelas skolekamerater opplever de samme skremmende samtalene.

Mannen som snakker har en ung stemme og en amerikansk aksent. Han ber om en direktelinje til Italias utenriksminister, og ringer totalt 16 ganger fra ulike telefonkiosker. Han sier de har 20 dager på å foreta seg byttehandelen. Likevel anser en dommer at det er liten sannsynlighet for at Emanuelas forsvinning har noe med pavens attentat å gjøre.

Gjennom årenes løp har også Agca selv gitt intervjuer fra fengselscellen, hvor han har fortalt at Emanuela er i live og at det er en bulgarsk organisasjon, kalt Grey Wolves, som tok henne til fange for å få ham utlevert.

Den eneste personen som har gått ut offentlig og støttet disse påstandene, er høyesterettsdommeren Ferdinandi Imposimato. Han var overbevist om at Emanuela hadde konvertert til islam og bosatt seg i den franske hovedstaden Paris.

27. desember 1983 tar pave Johannes Paul II Mehmet Ali Agca i hånden og tilgir ham. Foto: Osservatore Romano/Arturo Mari/AFP Photo

Italiensk mafia

Også Vatikanet selv har blitt innblandet i mange konspirasjoner. Pietro sier til TV 2 at han er overbevist om at sannheten finnes innenfor Vatikanets høye murer.

– Jeg er overbevist om at flere vet sannheten, inkludert alle de tre pavene som har blitt innsatt i løpet av perioden.

En av de største og mest omtalte teoriene er at Emanuela ble bortført av mafiagruppen Banda della Magliana, som ville ha tilbake pengene de investerte i Vatikanbanken gjennom en bank kalt Banco Ambrosiano. Banken gikk konkurs året før 15-åringen forsvant.

For at mafiagruppen skulle la Vatikanet være i fred, krevde mafiabossen Enrico De Pedis at han som kompensasjon skulle bli gravlagt i den berømte katolske kirken Basilica di Sant'Apollinare in Classe, som ligger utenfor den italienske byen Ravenna.

Da han i 1990 ble skutt og drept under en bakholdsangrep av sine egne, ble De Pedis' ønske innvilget og han ble sunket i jorden i kirken, som står på UNESCOs verdensarvliste.

– Det var en utrolig begravelse. De Pedis var en notorisk og beryktet kriminell, og likevel godkjente Vatikanet hans begravelse i Basilica di Sant'Apollinare. Den begravelsen viste tydelig en sammenheng mellom den katolske kirken og kriminelle, sier Pietro til TV 2.

Mafiabossens grav skulle senere bli sentral i søket etter Emanuela.

Åpnet 22 år gammel grav

18 år etter mafiabossens død, gikk hans tidligere kjæreste ut i media og fortalte at teorien om at Magliana-mafiaen kidnappet Emanuela var sann.

Hun forklarte politiet at 15-åringen ble tatt på ordre fra erkebiskop Paul Marcinkus, som også tidligere hadde vært direktør i Vatikanbanken.

Erkebiskop Paul C. Marcinkus ble funnet død i hjemmet sitt i februar 2006. Foto: AP Photo/NTB

Erkebiskopen skal angivelig ha ønsket å sende en beskjed til noen i en høyere stilling, som en del av et maktspill, fortalte De Pedis' tidligere kjæreste.

På jakt etter svar på hva som egentlig skjedde med 15 år gamle Emanuela, ble graven til mafiabossen De Pedis åpnet i 2012. Noen år tidligere hadde et italiensk TV-program blitt tipset om at sannheten ble gravlagt sammen med De Pedis på den hellige kirkegården.

Mafiabossen lå iført en mørkeblå dress og et svart slips, godt bevart i en trelags sarkofag. Det eneste som politiet fant, utenom De Pedis, var dusinvis av gamle, uidentifiserte menneskebein fra tiden da Napoleon Bonaparte satt med makten.

Eksorsist mente sexfester var sannheten

Åpningen av mafiagraven ga atter en gang mange og store avisoppslag, og Emanuelas forsvinning var igjen i søkelyset.

Nå dukket en ny konspirasjon opp. Samme år som mafiabossens grav ble åpnet, stod den kjente eksorsisten og katolske presten Gabriele Amorth, da 85 år gammel, frem og hevdet at det var politiet i Vatikanstaten som hadde kidnappet 15-åringen.

Han mente den unge jenta ble brukt i ville sexfester med utenlandske diplomater – og deretter drept.

– Det var organiserte fester, og det var en i vatikanpolitiet som rekrutterte jentene. Nettverket involverte diplomater fra utenlandske ambassader og den katolske kirke. Jeg tror Emanuela endte opp som et offer for denne kretsen, uttalte Amorth til italienske La Stampa i 2012, gjengitt av The Telegraph.

Den høytstående eksorsistens anklager ble ignorert av Vatikanet.

– Hvilken teori tror du ligger nærmest sannheten?

– Det er et vanskelig å svare på. Jeg stiller meg selv det samme spørsmålet hver eneste dag, svarer Emanuelas bror.

– Det eneste jeg er sikker på er at Emanuela ikke dro frivillig, men at hun ble kidnappet. En bortføring som har vært organisert og planlagt i mange dager, om ikke måneder. Hun var ikke et tilfeldig offer, sier Pietro til TV 2.

Emanuelas forsvinning får ny oppmerksomhet. Bildet er tatt 27. mai 2012 utenfor Petersplassen. Foto: Andrew Medichini/AP Photo

Mystisk brev

Våren 2018 mottar Orlandi-familien et anonymt og mystisk brev, som lanserer enda en ny teori om forsvinningen.

Avsenderen tipser om å lete i en bestemt grav i Vatikanet.

11. juli 2019 ble graven til to tyske prinsesser åpnet. Foto: AFP Photo/Vatican media

«Om du vil finne Emanuela, søk hvor engelen peker», står det i brevet, sammen med et bilde av den aktuelle graven hvor to tyske prinsesser hadde blitt lagt til hvile på 1800-tallet.

Året etter graver de nok en gang i gammel jord i søket etter Emanuela.

Men i graven finner de ingenting – selv ikke prinsessene.

– Operasjonen ga ingen resultater. Det ble ikke funnet et menneske eller noen urne i gravene. Ei heller ble det funnet noen gjenstander som tilhører tenåringen fra 1980-tallet, eller noen som tilhører prinsessene som lå gravlagt, skrev Alessandro Gisotti, pressetalsmann for Vatikanstaten ifølge CBS.

Uken etter blir flere graver åpnet. Tusenvis av benrester ser igjen dagens lys på kirkegården i Vatikanstaten, og det anslås at levningene tilhører flere titalls personer.

Men Emanuela er ikke en av dem. Hun er fortsatt sporløst forsvunnet.

Broren Pietro forteller til TV 2 at politiet har etterforsket kidnappingen to ganger, men at den siste ble avsluttet i 2015. Han mener det finnes bevis for at politiet ble manipulert av Vatikanet.

– Beslutningen om å avslutte alt, av aktoren Giuseppe Pignatone, var helt feil. Beklageligvis var det aldri et ønske fra verken Italia eller Vatikanstaten å jakte sannheten, forklarer han.

20. juli 2019 åpnes flere graver i Vatikanet. Ingen av levningene som blir funnet tilhører Emanuela. Foto: Handout/Vatican Media/NTB

– Vatikanet vet sannheten

To ganger i året møter Emanuelas bror Pietro opp på plassen utenfor borgen Castel Sant'Angelo i Roma, som ligger like ved Vatikanstaten. Han roper om sannhet og rettferdighet for søsteren.

14. januar og 22. juni. Dagen hun ble født – og dagen hun angivelig ble drept.

– Emanuela hadde vatikansk statsborgerskap, men likevel har Vatikanet aldri samarbeidet i etterforskingen. I tillegg til mangelen på samarbeid, som faktisk har blitt fordømt av noen dommere, har de aldri ønsket å omtale forsvinningen – akkurat som om det ikke gjaldt dem, sier Pietro.

– Vatikanets mål har alltid vært å få folk til å glemme. Og det betyr bare én ting, og det er at sannheten er så brutal at den vil risikere å ruinere hele bispedømmet, som har vart i over 2000 år.

– Hva synes du om Vatikanets handling gjennom de siste 37 årene?

– Åpenbart håper jeg at noen bestemmer seg for å snakke og at en seriøs og ærlig etterforsking kan bli åpnet. Og det er egentlig deres plikt, da vi snakker om en Vatikanborger som fortsatt er registrert i Vatikanregisteret. Emanuela er i tillegg den eneste borgeren som noensinne har blitt kidnappet.

Pietro Orlandi avbildet 11. juli 2019, sammen med familiens advokat Laura Sgro. Foto: Andrew Medichini/AP

Vatikanet benekter innblanding

Etter at flere graver ble åpnet i 2019, kom Vatikanet med en uttalelse omkring den mystiske forsvinningen.

De mener tillatelsen de ga til å grave opp gamle levninger, og undersøke dem, er bevis på at de ikke skjuler noe – og at de også er interessert i å komme til bunns i saken.

– Dette tilbakeviser enhver forbindelse med den vonde forsvinningen av Emanuela Orlandi. Søket etter sannheten er av interesse for «Den hellige stol» og Orlandi-familien, heter det i Vatikanets uttalelse, gjengitt av ABC.

Også i april 2020 kom Vatikanet med en ny uttalelse, i forbindelse med at etterforskningen ble avsluttet, som er gjengitt av Daily Mail. Vatikanet påpekte at de har samarbeidet med familien, og de uttalte at Emanuelas etterlatte ville få tilgang til beinrestene som ble funnet, slik at de kunne undersøke dem selv.

– Det eneste målet er å gi rettferdighet til Emanuela

14. januar skulle Emanuela fylt 53 år. For Pietro er det viktig å aldri la folk glemme den brutale sommerdagen i 1983.

– I mange år har jeg organisert demonstrasjoner, med hjelp av nære venner. To spesifikke dager i året, 14. januar og 22. juni – dagen hun døde. Det er viktig å friske opp i folks hukommelse, for hvis den forsvinner så forsvinner også muligheten for rettferdighet og sannhet.

I 37 år har Pietro, foreldrene og resten av søskenflokken levd i et mareritt. Han har i dag kone og barn, men forteller at livet hans er som en løpebane.

Han prøver å løpe i to filer samtidig.

– Det er vanskelig å tenke på hvordan livet kunne vært dersom dette ikke hadde hendt. Livet mitt er delt i to filer. Den ene inneholder kone og barn, mens i den andre filen er jeg bundet til det som skjedde for 37 år siden. Det eneste målet er å gi rettferdighet til Emanuela, avslutter Pietro.

En kvinne utenfor Vatikanet 11. juli 2019. På t-skjorten ber hun om rettferdighet for Emanuela. Foto: Andrew Medichini/AP Photo

