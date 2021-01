Sejersted i villrede - frykter han må under kniven

Kneet til Adrian Smiseth Sejersted (26) fikk en smell under rennet i Bormio for to uker siden og er fremdeles hovent. Nå er han usikker på hva den kommende tiden byr på.

MR-bildene av det trøblete kneet ga ikke noe tydelig svar på hva som er problemet for Adrian Smiseth Sejersted (26).

Det var under utfor-rennet i italienske Bormio 30. desember at han kjørte ned til 35. plass med smerter. To uker har gått og han er fremdeles i villrede.

FORELØPIG SISTE RENN: Adrian Smiseth Sejersted etter å ha kommet i mål på utforrennet i Bormio 30. desember. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

– Best case er at jeg klarer å kjøre i Kitzbühel om ti dager. Worst case er at jeg må operere. Jeg skal ha en ny evaluering på torsdag for å få litt klarer svar, sier Sejersted til TV 2.

Hjem på «rehab»

26-åringen har vist lovende takter denne sesongen med andreplass i Super-G i Val d'Isere og tredjeplass i samme disiplin i Bormio.

Under utfor-rennet dagen etter var det mye groper og ujevnt underlag som «slo» og påførte kneet stor belastning.

– Det er litt irriterende. Etter Bormio hadde jeg plan om å komme hjem og få en uke med trening for å gjøre meg klar til Wengen. I stedet blir det rett på «rehab» og prøve å komme meg tilbake på ski igjen, sier Sejersted.

Han har gjennomført flere gode styrkeøkter og treninger uten ski på beina, men han har fortsatt ikke fått hevelsen ned og kneet tilbake til normalen.

– Man blir litt stresset. Man vil at ting skal være normalt, sier Sejersted, som har hatt sin del av kneskader å slite med gjennom karrieren.

– Allerede før hendelsen i Bormio hadde jeg et kne som ser helt jævlig ut, men det fungerer. Det har vært så mye reparasjoner med to korsbånd, menisk, brusk og ting som flyter her og der.

Comebacket i verdenscupen i Val d'Isere i desember endte som nevnt med en oppløftende andreplass. Oppløst i tårer kunne 26-åringen fortelle om hvor stort det var endelig å ta steget opp på pallen på alpinsportens øverste nivå. Da hadde han vært ute i nesten ett år med senskade etter et fall i Wengen.

Tre scenarioer

Mandag kom beskjeden om at rennene som etter planen skulle gått i Wengen til helgen, blir flyttet til Kitzbühel neste helg. Sejersted var i utgangspunktet ikke påmeldt rennen i Wengen, og derfor kan det bli ekstra sjanser til å sanke nye toppplasseringer i Kitzbühel neste helg.

Men det er kun dersom undersøkelsene gir svarene han håper på.

– Legen var også litt usikker. Jeg må inn og vurdere selv også hvordan ting fungerer. Verken jeg eller han hadde et godt svar, sier Sejersted, som har sett for seg de ulike scenarioene i hodet.

– Det første er at jeg kjører i Kitzbühel. Det andre er at jeg rekker VM. Det tredje er at jeg må opereres ...