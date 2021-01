SIAN spurte TV 2s reporter hva pakistanere gjør i Norge - nå svarer han

I gårsdagens episode av dokumentarserien «Norge bak fasaden» undersøker Kadafi Zaman og Janne Amble hvor Norge står i kampen mot hatkriminalitet og terror.

– Det er snart ti år siden 22. juli, men hatet vi så den dagen lever fortsatt, sier Zaman.

Han har selv fått oppleve hvor mye hat og raseri som finnes hos noen mennesker. I episoden får man se hvordan en SIAN-demonstrant går til verbalt angrep på TV 2-journalisten på grunn av hans etnisitet.

Hendelsen har fått internett til å koke.

– Responsen har vært helt enorm, jeg har fått tusenvis av meldinger. Jeg er utrolig takknemlig, sier Zaman.

– Et slag i ansiktet

I fjor sommer ble det arrangert flere SIAN-markeringer i hovedstaden. Kadafi Zaman skulle rapportere om hendelsen for TV 2, da et av SIAN medlemmene plutselig begynte å rope navnet hans.

– Du er jo pakistaner, er du ikke? Hva gjør pakistanere i Norge egentlig? Du er ikke flyktning, du. Og så skal dere plutselig ha sånne høye stillinger, sa SIAN-medlem Fanny Bråten.

VERBALT ANGREP: Sian-medlem Fanny Bråten gikk til verbalt angrep på TV 2s reporter. Foto: Geir Olsen

Zaman prøvde å ignorere Bråten, men innrømmer at han opplevde utsagnene som sårende.

– Det er et slag i ansiktet. Jeg er på jobb som reporter og plutselig får jeg høre dette kun på grunn av min etniske bakgrunn, sier Zaman.

Overveldende respons

Etter at klippet ble delt på sosiale medier og i gårsdagens episode har det rent inn med støttemeldinger og kjærlighet.

– Jeg har aldri opplevd at så mange har tatt kontakt. Det er folk fra hele landet, unge og gamle, som har skrevet til meg. Det er helt overveldende, sier Zaman.

Det er også flere personene med innvandrer bakgrunn som har tatt kontakt. Mange har selv opplevd sjikane og hets, og sier at det gjør inntrykk å se klippet.

– Det er tydelig at dette går inn på folk. Der og da ble jeg såret, men når jeg ser den massive kjærligheten jeg har fått i ettertid blir det tydelig at de fleste i Norge fikk vondt i magen av det de så og hørte, sier journalisten.

Svarer SIAN

Mandag bestemte Zaman seg for å svare SIAN og Fanny Bråten på hetsen.

«En sinna dame fra Sian skrek og skjønte ikke hva pakistanere gjør i Norge. Vel, etter å ha jobbet og betalt masse skatt nyter vi livet i verdens beste land», skriver Zaman på Facebook.

Gjennom en rekke bilder og videoer viser Zaman flere av aktivitetene han liker å holde på med.

– Jeg er født og oppvokst i Norge og liker de samme tingene som alle andre nordmenn, sier Zaman.

#HvaPakistanereGjør

Nå har flere andre norsk-pakistanere kastet seg på trenden. Flere har delt bilder og videoer på sosiale medier for å svare Bråten på hva pakistanere gjør i Norge.

Det har også blitt laget en egen emneknagg for alle bildene; #HvaPakistanereGjørINogre.

– Vi står på slalåm, går turer i marka og koser oss på skitur. Og vi leverer mat til de evakuerte etter Gjerdrum-skredet, hva gjør dere SIAN?, skriver Iram Akhtar på Facebook og Instagram.

– Vi studerer og sikrer oss en god fremtid som alle andre, skriver kjemi-studenten Zara Fatima på Instagram.

Viktig påminnelse

Zaman er glad for at videoen har vært med på å skape oppmerksomhet rundt gårsdagens episode av Norge bak fasaden.

I programmet kommer det frem at PST er bekymret for økt radikalisering blant norsk ungdom. De har sett eksempler på at barn helt ned i 13-14 årsalderen har blitt radikalisert.

– Vi håper at programmet kan skape økt bevissthet rundt hatkriminalitet og ekstremisme i Norge. Det er viktig at folk blir minnet på at det fortsatt finnes krefter i samfunnet som prøver å splitte og skape konflikt, sier Zaman.