Artist satser på kvinnelig e-sportlag

I en periode uten mange spillejobber har artist Kjartan Lauritzen brukt tiden på et av sine andre store lidenskaper.

Siden oppstarten av e-sportklubben i fjor har laget gjort en god figur i norsk Counter-Strike og endte på 4. plass i fjorårets Telialiga-sluttspill, som er Norges største e-sportliga.

Nå lanserer klubben sitt nyeste prosjekt, nemlig et kvinnelag i grenen Counter-Strike.

Daglig leder i 777 Theodor Kvikne. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

– Vi som klubb ønsker at e-sport skal være bærekraftig, og da må det være like muligheter for alle uavhengig av kjønn. Det finnes få profesjonelle kvinnelige e-sportutøvere som vi kjenner til i Norge i dag, men vi hører stadig fra de som vil, og da er det på høy tid at norske klubber gir de muligheten, forteller daglig leder Theodor Kvikne.

Han forteller at det historisk har vært få jenter i e-sport- og gamingmiljøet generelt og det har vært få kvinnelige utøvere i den norske ligaen. Klubben syns derfor det er viktig å være en aktør som legger til rette for at også kvinnene skal kunne ta steg og utvikle seg som e-sportutøvere og håper flere følger i deres spor.

– Målet er at de skal kunne leve av dette og bli en seriøs konkurrent i 1. divisjon. Vi forventer at flere klubber og esportforbundet henger seg på, sier han.

Baner vei

Lotta Klonteig har vært med i 777 siden oppstarten og har bidratt med blant annet streaming og innholdsproduksjon for klubben. Nå har 22-åringen fått ansvaret for den kvinnelige satsningen i Counter-Strike.

Lotta Klonteig har fått ansvaret for 777s nye kvinnelag. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

– Det er utrolig gøy at Norge kommer på banen i jentescenen, og 777 har vært utrolig gode på å få frem at dette er noe de virkelig vil satse på, sier hun.

Laget består av Lotta Marie Klonteig (kaptein), Marita Siljan Sørensen (IGL/In Game Leader), Thea Evensen og Vårin Øyen fra Norge, samt Jennica Sjögren fra Sverige.

Samtlige spillere har lang erfaring og er kjente ansikt i det norske Counter -Strike-miljøet. Blant annet har Marita Siljan Sørensen deltatt i EM i Barcelona i 2017, og Lotta Klonteig er en av Norges mest populære kvinnelige streamere.

Laget skal konkurrere i 2. divisjon i Telialigaen fra kommende sesong, som er det nest høyeste nivået i Norge.

Sammen har de satt seg langsiktige mål og ønsker på sikt å kunne hevde seg i 1. divisjon. De legger dog ikke skjul på nysatsningen kommer til å bli utfordrende av flere grunner.

– Vi føler uten tvil at vi kommer inn i en scene hvor det ligger fordommer mot oss, men vi er utrolig motiverte og føler at dette er et stort steg i riktig retning når det kommer til å bane vei for andre jentelag. Vi vet at det kommer til å bli en del oppmerksomhet rundt det, på godt og vondt - men vi er fullt forberedt på å ta plass og bevise at vi fortjener en plass, forteller Klonteig.

Glad for norsk satsning

Den mest erfarne på det nye 777-laget er 24-åringen Marita Siljan Sørensen. Hun har tidligere spilt for flere utenlandske klubber, landslaget og deltatt i blant annet EM.

Hun forteller til TV 2 at hun i utgangspunktet hadde lagt kompetitiv Counter-Strike på hylla, før 777 tok kontakt tidligere i år.

– Jeg var jo i teorien ferdig med lag-CS, men når Lotta kontaktet meg for å fortelle om prosjektet så ble jeg definitivt interessert ganske kjapt. Det er absolutt spennende at en organisasjon som 777 velger å satse på oss, og det har gitt meg mye motivasjon, forteller hun.

Sørensen vil fungere som en «in-game leader» eller en taktisk leder i laget. Hun peker på kommunikasjon og trygghet som de viktigste punktene ved å ha en norsk klubb i ryggen.



– Det er definitivt annerledes, og det er godt å vite at noen her hjemme vil legge til rette for at vi også kan satse på det vi ønsker å holde på med. Jeg føler det er lettere å ha en god kommunikasjon mellom spillere og organisasjon, noe jeg regner med alle i laget setter stor pris på, sier hun.

Marita Siljan Sørensen er taktisk leder i det nye 777-laget. Foto: Tor-Steinar Tangedal/Good Game

Når det kommer til mål og fremtiden for laget er begge jentene enige om å sette langsiktige mål, selv om et opptrykk i Telialigaen er det de ønsker å sikte seg på.

– Vi legger lista høyt og målet vil alltid å være å rykke opp, men man må jo være såpass ærlig og tenke at vi fortsatt er i en startfase og derfor vil jeg personlig holde meg til at et eventuelt opprykk vil være et mer langsiktig mål, forteller hun.

TV 2 sender 1. divisjon i Counter-Strike på TV 2 Sumo. Seriestart er 25. januar.