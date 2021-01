USA-ekspert om republikanerne: – Et radikalisert parti

Demokratene vil stille Donald Trump for riksrett igjen, men de vil neppe klare å få nok republikansk støtte til at han blir dømt. Det sier mye om hvor radikalt Det republikanske partiet er blitt, mener USA-ekspert Hilde Restad.

– Det republikanske partiet er blitt et parti som ikke nødvendigvis respekterer de demokratiske spillereglene, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole i Oslo.

Hun mener partiet nå høster som det har sådd.

– Det er ikke noe nytt at Trump ser ut til å oppfordre til eller forherlige politisk vold, sier hun.

RADIKALE REPUBLIKANERE: USA-ekspert Hilde Restad sier Det republikanske partiet har beveget seg svært langt til høyre. Foto: Truls Aagedal / TV 2

En hel verden ble sjokkert over scenene som utspilte seg i Washington, D.C. 6. januar, da Trump-tilhengere stormet Kongressen.

To dager senere avholdt Det republikanske partiet sin vintersamling i Florida. Der ble selve angrepet fordømt, men fra scenen ble det ikke sagt et ord om Donald Trumps rolle i opptøyene.

I gangene var det imidlertid de som uttrykte bekymring for partiets vei videre nå.

Veiskille

– Det republikanske partiet står ved et veiskille, sier Restad.

Hun mener de nå enten kan ta avstand fra Trump og forsøke å på nytt bygge seg opp som et konservativt parti som respekterer demokratiske spilleregler. Eller at de kan fortsette en umulig balansegang der de ikke ønsker å ta så mye avstand, fordi de er redde for å støte fra seg Trumps velgere.

– Jeg har ikke store forventinger til at det siste vil skje, sier Restad.

For Trump har fortsatt et godt grep rundt store deler av den republikanske velgermassen, om enn noe synkende ifølge en fersk meningsmåling.

Tall fra Quinnipiac mandag viste at sju av ti republikanere mener Trump har gjort en god jobb som president. I desember sa ni av ti det samme.

Tre av fire republikanere tror også på Trumps grunnløse påstander om utbredt valgfusk i presidentvalget.

For lite, for sent

Flere høytstående republikanere som lenge har stått last og brast med presidenten, har imidlertid distansert seg fra Trump etter stormingen av Kongressen.

Men Restad mener det er for lite, for sent. Hun mener det rette tidspunktet for å ta avstand til Trump, var i 2016.

– At en mann som tok del i en konspirasjonsteori om USAs første svarte president ble valgt til republikanernes presidentkandidat, viser hvor langt til høyre partiet hadde gått allerede da, sier hun.

Hun peker på at de heller ikke benyttet muligheten til å avsette Trump under riksrettssaken i fjor. Og selv om det er noen republikanere som har signalisert at de vil stemme for å dømme Trump i en ny riksrettssak, er det få som tror at det blir mange nok til at man oppnår det nødvendige to tredels flertallet.

– Trumps parti

Før opptøyene startet onsdag, var også Donald Trump. jr på scenen og talte til farens tilhengere som hadde samlet seg i Washington, D.C.

Han hadde et knallhardt budskap til de republikanerne som har gått mot Trump:

- Dette er ikke deres parti. Dette er Donald Trumps parti, ropte han fra scenen til stormende jubel.

– Nå er det republikanske partiet ute å kjøre. Det er uklart hvem som egentlig styrer og hvem som egentlig har ansvar, sier Restad.

Hun mener den store testen for republikanerne blir valget i 2024, og hvem partiet nominerer som presidentkandidat til valget da.