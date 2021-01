Storming av Kongressen kan ha vært supersprederhendelse – minst to representanter smittet

To kongressmedlemmer har hittil testet positivt på koronaviruset etter stormingen av kongressbygningen. Bekymring for at det ble en supersprederhendelse vokser.

Demokratene Bonnie Watson Coleman og Pramila Jayapal har testet positivt etter at de skjulte seg med kolleger i flere timer mens hundrevis av Trump-tilhengere trengte seg inn i Kongressen.

– Flere republikanere nektet ikke bare å bruke munnbind, men latterliggjorde og hånet kolleger og ansatte som tilbød dem et, skriver Jayapal på Twitter.

Søndag varslet en av Kongressens leger at minst én representant var smittet etter å ha ligget i skjul under stormingen. Det er uvisst hvem dette er og om det er snakk om en tredje person i tillegg til de to som har bekreftet at de er smittet.

Bekymringen vokser for at flere representanter og ansatte i nasjonalforsamlingen kan være smittet. Rundt 300 mennesker ble evakuert til et innestengt område, som raskt ble overfylt. Dermed var det mange som hadde vært i nærkontakt med hverandre i mer enn et kvarter. I henhold til amerikanske myndigheters anbefaling skal disse gå i karantene i ti dager.